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FBI前局長被控呼籲暗殺總統 川普指稱腐敗警察

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
前聯邦調查局長柯米。美聯社
前聯邦調查局長柯米。美聯社

美國總統川普認為聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）在社群媒體發布的訊息暗示要暗殺他，特勤局正在調查。川普今天說，柯米是「腐敗警察」。

法新社報導，柯米昨天在社群平台Instagram上傳一張照片，內容是沙灘上的貝殼排列成「86 47」。86在美國俚語中有「殺掉」之意，而川普是美國第47位總統。貼文現已刪除。

川普今天接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「他很明白那是什麼意思…那代表暗殺，非常清楚易懂。他是不怎麼稱職，但至少知道那是什麼意思。」

川普還稱柯米是個「腐敗警察」，「他在呼籲暗殺總統」。

柯米昨天在Instagram上說，他上傳「今天在海灘散步時看到一些貝殼的照片，我猜想那是一種政治訊息…我沒意識到有人會把這些數字和暴力聯想在一起。我從沒這麼想過，但我反對任何暴力，所以我刪文了」。

但川普政府官員不接受這番說法，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）說，國土安全部和負責保護總統的特勤局（Secret Service）正在調查，將「適當回應」。

同時，現任FBI局長巴特爾（Kash Patel）說，執法部門「正與特勤局溝通」，將「提供所有必要支援」。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）也說，柯米「呼籲採取謀殺美國總統的行動」，「我們全力支持特勤局調查柯米對川普總統生命安全的威脅」。

美國媒體今天報導，特勤局已就貼文詢問柯米一些問題。

川普 社群媒體 美國

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