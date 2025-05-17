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川普欲援引戰時法恢復驅逐移民 美最高院再擋下

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國最高法院今天做出裁定，擋下總統川普政府意圖援引一項晦澀的戰時法律來恢復驅逐疑似委內瑞拉幫派分子的行動，稱這些人並未被賦予足夠時間依法對遣返命令提出異議。

法新社報導，川普企圖援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act）來迅速驅逐疑似委國幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，然而最高法院今天以7比2票數做出上述裁定，對川普來說是又一打擊。

川普先前在角逐白宮大位期間曾矢言驅逐數以百萬計無證移民，他今天對最高法院的裁定做出憤怒回應。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「最高法院不讓我們把罪犯趕出我們的國家！」

川普今年3月援引外國敵人法遣返首批疑似阿拉瓜火車成員，未經正當程序就將他們送往薩爾瓦多一處惡名昭彰的監獄。美國上一次動用外國敵人法是在二次世界大戰期間，用以圍捕日裔美國人。

數名遭驅逐委內瑞拉人的律師表示，他們的當事人並非阿拉瓜火車成員，過去不曾犯罪，多半是因為身上的刺青而被盯上。

保守派大法官占多數的最高法院4月19日出手干預此事，暫時擋下針對委內瑞拉無證移民的進一步驅逐行動，表示必須給予他們正當程序。

據路透社報導，保守派大法官阿利托（SamuelAlito）和湯瑪斯（Clarence Thomas）公開對今天的裁定提出異議。

阿利托在意見書中指出，他不認為最高法院在本案的當前階段有權出手影響，還質疑以團體方式向被拘留者提供救濟是否合法。

本案的民權團體「美國民權聯盟」（ACLU）律師吉賴特（Lee Gelernt）則表示樂見今天的裁定結果。

吉賴特指出：「最高法院暫緩驅逐的裁定，形同強烈譴責政府企圖將人草率送往類似古拉格（Gulag，勞改營）的薩爾瓦多監獄。在和平時期動用戰時權限，甚至沒有經過正當程序，這引發極其嚴重的法律問題。」

川普 最高法院 美國

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