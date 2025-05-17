美國5月消費者信心再降，通膨預期續升

美國5月密西根大學消費者信心指數初估數字創空前次低紀錄，通膨預期也上升到1981年來最高水準；許多消費者高度擔憂即將失業，共和黨支持者也愈來愈不滿川普的經濟政策。

消費者信心指數降到50.8，低於4月的52.2，對未來預期指數更降到46.5。未來一年的通膨率預期由6.5%上升到7.3%，主因民眾認為川普發動的貿易戰將導致物價上漲；長期通膨預期由4.4%上升到4.6%。

共和黨選民的消費信心由90.2下降到84.2，是去年11月來最低；對未來經濟預期指數也由95.9降到90.8，同樣是6個月來低點。

這項調查是在4月22日─5月13日期間所做，意味著大部分受訪者尚未考慮到美中貿易戰休兵90天的因素。5月最終調查報告可能進一步顯示美國對中國降低關稅對通膨預期的影響。

但即使美中達成長期性貿易協定，但物價仍將上漲。沃爾瑪執行長麥克米隆警告，該公司無法吸所有的關稅壓力，「關稅上升將導致物價上漲」。

高頻密經濟學公司首席經濟學者溫柏格表示，「通膨預期已大亮紅燈」。凱投集團北美經濟學者布朗表示，「美國家庭顯然對美中之間以牙還牙式的關稅升高更為警戒；基於雙方已經降稅，消費者信心將快速回升」。