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龐大華麗法案眾院卡關中 川普急喊話：快點通過！

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影

美國聯邦眾議院預算委員會16日未能通過減稅、砍支出的包裹法案；美國總統川普16日則呼籲說，共和黨議員必須團結一致支持「龐大的華麗法案」（The one big beautiful bill），稱共和黨不需要譁眾取寵的人（grandsanders），希望法案盡快通過。

眾院預算委員會16日處理推動多項川普政府政策的龐大的華麗法案，最終以16比21票，其中有5位共和黨眾議員跑票，未能將法案送出委員會，打亂了眾院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）希望在國殤日（Memorial day）之前將法案送進參議院的計畫。

根據國會山莊報（The Hill）報導指出，投下不贊成票的共和黨眾議員分別為：眾議員羅伊（Chip Roy）、諾曼（Ralph Norman）、布雷欽（Josh Brecheen）、克萊德（Andrew Clyde）和斯馬克（Lloyd Smucker）；羅伊對法案表達不滿，認為法案內容不如預期，沒有辦法處理國家的赤字問題。

據了解，預算委員會目前計畫19日再做處理，但也有消息指出，委員會可能在18日晚間重新召集（reconvene）。

川普16日結束中東訪問行程，預計晚間返回華府，川普當日上午即在在社群網路「真實社群」（Truth Social）上呼籲，希望共和黨議員必須團結支持法案，指法案不僅為美國人減稅，也將把上百萬名非法移民從醫療補助中剔除。

川普說，如果不能通過這項法案，美國將受到莫大的衝擊，指民眾將增加65%的稅；川普指出，若出現這樣的結果，雖然民眾會責怪民主黨，但也無助於共和黨的選民。

川普表示，共和黨不需要譁眾取寵的人，要求大家不要再嘴上說說，應盡快通過法案；川普認為，是時候糾正拜登政府和民主黨留下的爛攤子。

白宮16日也連發兩則新聞稿，先是宣稱龐大的華麗法案能夠保護美國醫療補助，可以剔除140萬名非法移民，指法案阻擋任何無法核實公民權、國籍和可接受的移民身分的申請者。

此外，白宮又發新聞稿稱法案是「一個世代一次的機會」，指法案有5項優點，包括為美國人民減稅、保護醫療補助、確保川普政府的邊境政策、現代化航空交通管制，以及終止納稅人贊助的未成年變性手術。

共和黨 川普 美國

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