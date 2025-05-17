川普社群開砲 布魯斯史普林斯汀與泰勒絲中槍

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天在「空軍一號」利用休息時間，在社群媒體針對向來反對他的知名歌手開砲。他說布魯斯史普林斯汀是「令人討厭的混蛋」，同時稱泰勒絲已無以往「火辣」。

法新社報導，川普剛結束旋風般的中東外交之旅後，在自己的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）向搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（BruceSpringsteen）開砲。布魯斯史普林斯汀本週在英國一場演唱會對觀眾說，他的祖國（美國）現在正被一個「腐敗、無能與叛國的政府」統治。

川普表示，這位綽號「老闆」（The Boss）的傳奇搖滾歌手被「嚴重過譽了」。

川普以冗長的文字寫道：「從來都不喜歡他，從來都不喜歡他的音樂，或者他激進的左派政治思想，重要的是他並非是一個有才華的人，只是一個咄咄逼人、令人討厭的混蛋。」

走自由主義路線的布魯斯史普林斯汀向來直言批評川普，他去年曾為民主黨總統拜登（Joe Biden）選舉造勢，但拜登最終放棄競選連任。

布魯斯史普林斯汀以「生於美國」（Born in theU.S.A.）等知名歌曲聞名，他14日在英國曼徹斯特（Manchester）進行巡迴演唱會時向歌迷表示，「我的家鄉，我熱愛的美國，我曲中的美國，250年來一直是希望和自由的燈塔」，但如今正處於危險。

川普也強烈批評當紅歌手泰勒絲（Taylor Swift），泰勒絲在2024年總統大選時支持川普的對手賀錦麗（Kamala Harris）。

川普在另一篇發文中表示：「有沒有人注意，自從我說『我討厭泰勒絲』之後，她就不再『火辣』了？」

川普 社群媒體 美國

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