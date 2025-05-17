聽新聞
0:00 / 0:00

美中戰略競爭委員會首席眾議員：中共犯台 美將陷入大蕭條

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）15日模擬中國大陸可能封鎖台灣的步驟。記者陳熙文／攝影
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）15日模擬中國大陸可能封鎖台灣的步驟。記者陳熙文／攝影

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」首席議員克利什納穆希十五日表示，若中國大陸武力犯台，所造成的經濟衝擊比新冠肺炎還要嚴重，並稱美國將立即進入經濟大蕭條。

美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」十五日以「緊張情勢升溫中的嚇阻政策：防止中國共產黨侵略台灣」為題舉行公聽會。

克利什納穆希引述彭博的數據指出，如果台海爆發衝突，將對世界帶來毀滅性的影響，預料世界ＧＤＰ將衰退百分之十點二，等於在一年內損失十兆美元；根據數據顯示，這比全球金融風暴和新冠肺炎所帶來的經濟衝擊還要嚴重。

克利什納穆希說，光是失去台灣的半導體產業就足以把美國推向經濟大蕭條；台海若爆發衝突，人們將為此犧牲，經濟也將跌落谷底。

克利什納穆希也模擬中國大陸可能發動封鎖的步驟，指中國大陸第一步會驟然發動軍演，正如同眾院前議長裴洛西二○二二年訪台之後的情況一樣。

克利什納穆希指出，第二步則是共軍軍演中部署的軍艦將留在原處，中國海巡和海上民兵將出動填補封鎖的缺口，創造實際的海上封鎖，形同進入戰爭狀態；第三步則是實際執行，讓來自外國的產品無法進入台灣。

對此，美國海軍退役少將蒙哥馬利認為應及早幫助台灣做準備，助台練習護送和變更船隻的註冊國，尤其是保護台灣進口的天然氣。

台海 台美關係

延伸閱讀

美國關稅瘋狂度略降 但川普2.0貿易大戰未了！克魯曼算給你看

反對川普真的有病？ 共和黨眾議員促推「法案研究」

美國支持的加薩援助計畫惹議 聯合國拒絕參與

炒作專家？外媒爆川普政府有意做實境秀 大獎竟是「取得公民身分」

相關新聞

美中戰略競爭委員會首席眾議員：中共犯台 美將陷入大蕭條

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」首席議員克利什納穆希十五日表示，若中國大陸武力犯台，所造成的經濟衝擊...

社群貼「神秘數字」 FBI前局長暗示暗殺川普？

美國國土安全部部長諾姆十五日指控聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米呼籲「暗殺」川普總統，並表示聯邦執法部門已針對這項「威脅」...

川普減稅法案可能掩蓋美國財政赤字真相 未來十年少估至少1兆美元

根據一份官方試算，美國共和黨的大規模減稅草案，將使未來十年的聯邦財政赤字增加3.8兆美元，但獨立分析師指出，這份預測可能...

CNN：川普是強人 但非無所不能

美國有線電視新聞網（CNN）16日分析，美國總統的權力到底有多大，將決定川普在國內與全球引發的對抗程度。然而，近日的情況...

反對川普真的有病？ 共和黨眾議員促推「法案研究」

美國總統川普的言行向來引發社會強烈兩極反應，網路上甚至出現「川普精神錯亂症候群」（Trump Derangement Syndrome，簡稱TDS）一詞，形容某些民眾對川普及其政策展現出極端、非理性的反對情緒。近日，共和黨議員更進一步提出草案，要求政府正式研究TDS是否構成心理疾病，引發各界關注。

「我們被拜登騙了」美記者出書揭選舉內幕 一度認不出喬治克隆尼

美國有線電視新聞網（CNN）記者傑克．塔珀（Jake Tapper）和Axios記者亞歷克斯．湯普森（Alex Thompson）合著的《原罪》（Original Sin）一書即將出版上市。它再次引發拜登總統任期內的一個焦點爭議：儘管民調顯示多數選民認為拜登不應該再次參選，但他仍決定競選總統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。