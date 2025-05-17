防先進產品流向對手 美議員提晶片法案 追蹤流向

為阻止美國先進AI晶片流向中國大陸等對手，聯邦跨黨派眾議員15日提出法案，要求受管制的晶片在出口或在外國境內轉移前，必須裝設具備位置驗證功能的機制；如果業者發現這些晶片流向非指定使用者，必須通報。

在此同時，英國金融時報（FT）引述知情人士報導，川普政府計劃把記憶體大廠長鑫存儲等多家大陸半導體公司列入出口黑名單，但有官員希望延後發布，以免影響美中促成長期貿易協議的進展。

眾議院美中戰略競爭特別委員會15日發布新聞稿指出，越來越多證據表明美國晶片可能經過空殼公司流入大陸，用於推進大陸AI主導地位。此外，大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）據傳使用逾6萬顆輝達晶片，其中部分應受美國管制。

特別委員會主席穆勒納爾表示，長期以來中共持續利用美國出口管制執法體系弱點，以走私網絡轉移敏感的美國科技，推動軍事發展、擴大監視能力。這項「晶片安全法案」將透過切實保障措施防範漏洞。根據法案，商務部需研擬額外措施阻止美國晶片被竊取、濫用或落入不當人士手中。