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川普減稅法案可能掩蓋美國財政赤字真相 未來十年少估至少1兆美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國眾議院計劃下周表決川普的減稅法案，但官方試算報告可能低估了對聯邦財政赤字的影響。 美聯社
美國眾議院計劃下周表決川普的減稅法案，但官方試算報告可能低估了對聯邦財政赤字的影響。 美聯社

根據一份官方試算，美國共和黨的大規模減稅草案，將使未來十年的聯邦財政赤字增加3.8兆美元，但獨立分析師指出，這份預測可能掩蓋了美國財政真實的受創程度。

彭博資訊報導，美國眾議院議長強生正力圖在本月內通過一項被川普稱為「一項大且美麗的法案」的減稅法案，並同時讓川普在2017年法案中的訂定的降低所得稅永久化。

不過，預算專家通常在估算立法影響時會以10年為評估期，但國會在計算川普這份最新法案的影響時，卻將當中對小費和加班收入等實施的免稅，假設為只要四年後就會到期。由於國會通常會延長這類的減稅措施，這樣的計算可能淡化了聯邦稅收損失。

據中間派財政監督組織「聯邦預算問責委員會」（CRFB）分析，若將新減稅措施延長至整個十年，財政赤字總增幅將達到5.2兆美元，高於國會稅收委員會預估的3.8兆美元。若考慮對聯邦醫療補助（Medicaid）和其他項目的削減支出，赤字增幅則為3.3兆美元。

這可能提高投資人和經濟學家對美國聯邦政府未來所需舉債規模的擔憂，美國聯邦債務占國內生產毛額（GDP）比率2035年料將超過118%，可能影響對美國債券的信心。

共和黨人立刻為這項減稅法案辯護，稱這些政策將刺激經濟成長，並說川普的關稅政策將為聯邦國庫帶進數兆美元的新增收入，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）也將幫忙節省支出。

保守派智庫Heritage Foundation財政專家史登表示，若將川普的減稅、節省開支和監管鬆綁措施加總起來，未來十年赤字增幅可能不到2兆美元。「減少開支不會抑制成長，它們並未削減關鍵服務或妨礙商業活動。這些措施大部分削減的是浪費性和欺騙性支出。」

眾議院計劃下周表決這項減稅法案。參議院領袖則表示希望在7月4日美國獨立紀念日前通過。

不過，即便不會增加借款需求，美國目前的債務規模也已讓大多數觀察家夠擔憂了，包括財長貝森特在內，都認為當前的債務趨勢不可再繼續下去。美國近年來每年財政赤字都接近2兆美元，相當於美國GDP的逾6%。無黨派機構國會預算處（CBO）估計，按照目前趨勢，美國聯邦債務占GDP比率將在四年內創下歷史新高。

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