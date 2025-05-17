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社群貼「神秘數字」 FBI前局長暗示暗殺川普？
美國國土安全部部長諾姆十五日指控聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米呼籲「暗殺」川普總統，並表示聯邦執法部門已針對這項「威脅」展開調查。
柯米是川普的長期政敵。他十五日在社群媒體Instagram發布一張照片，可見沙灘上的貝殼排成「８６４７」這組數字。
在美國，數字８６可當作動詞，指將醉酒或行為不檢的人趕出酒吧，而川普是美國第四十七任總統。有川普支持者認為８６４７這組數字代表要以暴力手段（包括暗殺）將川普趕下台。
諾姆十五日晚間在社媒Ｘ寫道，「身敗名裂的ＦＢＩ前局長柯米剛呼籲暗殺川普總統；國土安全部和特勤局正調查此一威脅，並將採取適當行動」。
柯米當晚隨即刪除貼文，並在新貼文中澄清自己並無意呼籲暴力，也未意識到外界會如此解讀，「我稍早發布一張今天在海灘散步時看到的一些貝殼照片，我以為這是一條政治訊息，我沒想到，有些人會把這些數字與暴力聯繫起來」。
柯米辯稱，「我從未有過這樣的念頭，但我反對任何形式的暴力，因此我刪除該貼文」。
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