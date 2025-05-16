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反對川普真的有病？ 共和黨眾議員促推「法案研究」

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾認為川普干涉印巴衝突，焚燒川普頭像抗議。法新社
民眾認為川普干涉印巴衝突，焚燒川普頭像抗議。法新社

美國總統川普的言行向來引發社會強烈兩極反應，網路上甚至出現「川普精神錯亂症候群」（Trump Derangement Syndrome，簡稱TDS）一詞，形容某些民眾對川普及其政策展現出極端、非理性的反對情緒。近日，共和黨議員更進一步提出草案，要求政府正式研究TDS是否構成心理疾病，引發各界關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄亥俄州共和黨眾議員華倫．戴維森（Warren Davidson），於本週提出一項名為《川普精神錯亂症候群研究法案》（Trump Derangement Syndrome Research Act of 2025）的草案。戴維森要求，美國國家衛生研究院（NIH）應該針對TDS進行全面研究，了解其「病因」、症狀和帶來的影響等。

所謂的「川普精神錯亂症候群」其實是一個網路用語，泛指對川普本人或其支持者抱著極端、非理性的仇視。雖然目前並沒有醫學或心理學證實TDS真的是一種病症，但戴維森認為這樣的激烈情緒，已經對美國社會造成實質影響。

戴維森指出，TDS已經導致家庭決裂和社會撕裂，甚至還發生兩起川普暗殺事件。他認為，NIH與其資助「給貓注射安非他命」或「教猴子賭博換水喝」這類「荒謬研究」，不如將資源重分配，投入真正與民眾息息相關的議題。

阿拉巴馬州共和黨議員巴瑞．摩爾（Barry Moore）是該法案的共同提案人。這並非共和黨第一次提出類似法案，今年三月時，有多位明尼蘇達州共和黨參議員也曾提出相關法案，認為應該將TDS正式列為心理疾病。

不過目前國會正忙於推動多項川普主張的重大法案，該研究提案是否能在眾議院正式進入審議程序，仍有待觀察。

川普

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