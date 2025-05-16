「我們被拜登騙了」美記者出書揭選舉內幕 一度認不出喬治克隆尼

（德國之聲中文網）美國有線電視新聞網（CNN）記者傑克．塔珀（Jake Tapper）和Axios記者亞歷克斯．湯普森（Alex Thompson）合著的《原罪》（Original Sin）一書即將出版上市。它再次引發拜登總統任期內的一個焦點爭議：儘管民調顯示多數選民認為拜登不應該再次參選，但他仍決定競選總統。

如果拜登在去年11月贏得連任，那麼在第二任期結束時，他將年滿86歲。

《紐約時報》記者在正式開售前先睹為快，並在報導中介紹了書的內容。據此，該書不僅描述了拜登的種種衰老跡象，認為他幾年前的認知能力已不足以勝任總統職務，更指出他周圍的親信試圖掩蓋這一事實。

為撰寫本書，作者採訪了近兩百位知情人士，從白宮工作人員到國會議員，乃至好萊塢明星。儘管白宮早已易主，但其中的大多數人還是不願公開自己的身份。不過報導認為，作為在華盛頓人脈廣泛的記者，作者所述能夠基本反應事實。

不記得喬治·克隆尼

書中稱，在2020年首次競選總統時，拜登就已顯露出健忘，會想不起身邊工作人員和合作者的名字。比如他有一次沒有認出民主黨的長期支持者好萊塢男星喬治·克隆尼，還曾搞混了兩名內閣部長。

多位較長時間沒有見到拜登的人士都對他的衰老之快感到吃驚。一名民主黨人說，拜登的狀況讓他想起自己患巴金森氏病、不久於人世的父親。另外拜登即便在參加閉門的內閣會議時也需要使用講稿。

2024年6月底拜登與川普之間的那場電視辯論成為競選的轉折點。拜登的狀態糟糕已無法掩飾，公眾對此有目共睹。

夫人一手遮天？

本書作者批評的主要對象不是拜登本人，而是他的核心團隊，包括他的夫人吉爾。據說她從不容忍身邊的人討論丈夫的健康狀況，並日漸深入地參與決策過程。拜登的顧問唐尼龍（Mike Donilon） 和利切蒂（Steve Ricchetti）也曾試圖掩蓋拜登狀態不佳，並誤導提問的媒體記者。

《紐約時報》總結書中的描寫指出，拜登的團隊不僅試圖對民主黨人，而且試圖對美國公眾掩蓋現任總統已經力不從心。黨內初選階段推舉年輕候選人挑戰拜登的努力也被壓制。書中引述曾任奧巴馬顧問的民主黨人大衛．普洛夫（David Plouffe）說：「我們作為一個政黨確實被拜登騙了。」

拜登的一位發言人本周在就這本書回應多家媒體時說，目前仍沒有任何證據表明喬．拜登在什麼情況下無法履行職責、做出決定或使國家安全受到威脅。

揮之不去的陰影

「喬．拜登的陰影仍然縈繞在民主黨心頭，」民主黨戰略家索耶．哈克特（Sawyer Hackett）接受美聯社採訪時說道。「我們必須努力解決這個問題，坦率地說，我認為這包括說實話，坦白地說，承認我們犯過的錯誤。」

前交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）周二被媒體記者問及如果拜登沒有試圖競選連任，是否對民主黨更好時，回答說「也許吧」。他說，「現在，事後看來，我認為大多數人都會同意這一點。」

伊利諾伊州州長普利茨克（JB Pritzker）則表示，他在有拜登參與的會議中沒有看到後者精神或身體衰退的跡象。

美聯社指出，許多民主黨人現在更願意關注川普的第二任期，而川普在竭盡全力阻止這種情況發生。據NBC新聞的分析，在川普上任後的頭100天裡，他平均每天提到拜登的名字六次。川普頻繁指責前任總統無能，並將眼下美國出現的各種問題都歸咎於拜登的錯誤政策。

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