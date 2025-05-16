雙胞胎嬰遭「老鼠啃咬渾身血」 南卡州父母知情不報被逮

美國南卡羅來納州日前傳出一起駭人聽聞的虐兒案，一對6個月大的雙胞胎被家中「大型老鼠」啃咬受傷，滿身血跡，其父母明知家中有鼠患問題，卻遲遲未妥善處理，遭刑事起訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，南卡羅來納州安德森郡（Anderson County）警方於上週五接獲報案，趕抵現場後驚見全身是血的女嬰。女嬰身上有多處嚴重咬痕，包含手臂、頭部、耳朵與臉部，推測是在搖籃中熟睡時遭老鼠咬傷。女嬰的雙胞胎哥哥同樣遭到老鼠攻擊，雙腳也被咬出大片傷痕。

疏於照顧的24歲父母阿凱拉（Akayla Bearden）與賈斯汀（Justin Bearden）向警方坦承，家中老鼠肆虐數月，但他們一直未能妥善處理。直到女嬰受傷當天，阿凱拉才報警求助。警方表示，傷勢較重的女嬰被緊急送往醫院治療，住院數日，目前由南卡社會服務局（DSS）安置。現在雙胞胎與另外一名較年長的子女都由政府接手照顧。

法院以「施予兒童不當行為」等兩項罪名起訴雙胞胎父母，並要求兩人短期內不得接觸子女。未來若他們想要探視兒女，必須獲社會服務局允准始得探視。據當地媒體報導，兩人已於本週獲准交保，預定於7月31日再度出庭應訊。

類似案件在美國並非首例，印第安納州也曾傳出男子放任老鼠啃咬男嬰，導致男嬰永久毀容，更差點失血而死。男子後來於去年10月被判多年重刑。