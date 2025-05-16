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川普削減國際援助 數百萬人的糧食在倉庫中腐爛

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
剛果的難民望著由USAID運來的最後一批補給糧食。法新社
剛果的難民望著由USAID運來的最後一批補給糧食。法新社

據5名知情人士向路透披露，由於美國總統川普削減國際援助，導致全球各地倉庫中可供350萬人食用一個月的糧食，正面臨因無法使用而腐爛的問題。

據3名曾在美國國際開發總署（USAID）工作的人士，以及2名來自其他援助組織的消息人士表示，自川普政府1月拍板削減全球援助計畫以來，這些糧食庫存一職滯留在美國政府的4個倉庫之中。

2名消息人士表示，一批最早於7月就到期的庫存糧食恐被以焚燒、移作動物飼料或其他方式加以銷毀。

5名知情人士則說，這些倉庫由USAID的人道援助局（Bureau for Humanitarian Assistance，BHA）管理，儲存來自美國農民與製造商的6萬至6.6萬公噸的食品。

倉庫位於吉布地、南非、杜拜及美國休士頓。路透援引一分未標明日期的庫存清單，顯示倉庫內有超過6.6萬公噸的商品，包括能量餅乾、植物油、穀物等。

根據1名援助官員提供的文件，這些物資價值超過9800萬美元，美方消息人士也證實文件為最新資訊。路透利用世界糧食計畫署的數據進行分析，這些糧食可供1百萬人食用3個月，或是整個加薩人口食用1個半月。

聯合國表示，一噸食物（包括穀物、豆類和油）可滿足約1660人的每日需求。

負責監管USAID的美國國務院發言人則說，國務院正努力確保援助項目能不間斷地持續進行，並在7月前完成援助轉移。

川普 美國 聯合國

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