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炒作專家？外媒爆川普政府有意做實境秀 大獎竟是「取得公民身分」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國國土安全部正考慮製作實境節目，讓移民在節目上爭奪美國公民身分，圖為美國總統川普。美聯社
美國國土安全部正考慮製作實境節目，讓移民在節目上爭奪美國公民身分，圖為美國總統川普。美聯社

美國國土安全部正考慮製作電視實境節目，讓移民在這個節目上一較高下，贏家將能取得美國公民身分。

道瓊社報導，製作美國公民身分競賽節目的構想來自製作人兼作家沃索夫（Rob Worsoff），實境節目「鴨子王朝」就是由他策劃。從加拿大移民至美國的沃索夫表示，美國公民身分競賽節目不會是移民版「飢餓遊戲」，已在美國體制下生活的移民將參加各種競賽，例如美國歷史和科學，輸家不會面臨被驅逐出境的命運。

美國國土安全部發言人麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）透露，已和沃索夫接洽，目前正在評估這個構想。拉夫林說：「目前仍處於極早期評估階段，每項提案都會接受完整評估，然後才否決或批准。」

美國媒體曾報導，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）一直走「電視明星」路線，把公開曝光擺在第一位。諾姆日前造訪薩爾瓦多一座超級監獄時，以一頭時髦捲髮、手上戴著要價5萬美元勞力士手表的裝扮，站在一群囚犯面前。沃索夫表示，不曾與諾姆交涉，也不清楚諾姆是否已得知製作實境節目的構想。

沃索夫向美國政府推銷製作實境節目的構想不是頭一遭，他透露自己曾在歐巴馬和拜登執政時期，與國土安全部就製作這類節目洽談，但這項計畫最後未付諸執行。

歐巴馬 移民 美國公民

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