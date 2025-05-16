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川普揭美軍戰機新計畫 F-55何方神聖引熱議

中央社／ 杜哈15日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天一口氣拋出3個美軍戰機相關新計畫，首度揭櫫他所謂超級F-22與F-55兩款心目中的尖端戰機構想。其中聞所未聞的F-55引發軍武圈熱議。

美國Axios新聞網報導，川普在中東訪問期間於卡達停留時發表此番談話，也是這兩款潛在機型首次被公開提及。這類動輒耗資數十億美元的重大計畫往往不是無中生有，不排除相關籌備作業可能已展開。

川普也提到F-35戰機升級計畫，連同他口中的超級F-22（F-22 Super），可望為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）帶來大利多。洛馬為美軍製造F-22、F-35兩款5代戰機，但沒爭取到空軍6代機標案。

川普說超級F-22將是這型戰機「極度現代化版本」，而F-55將是雙發動機設計。

波音（Boeing）已得標美國空軍「次世代空優」（NGAD）的6代機合約，將研發F-47戰機。據報導波音也正在與諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）公司競標美國海軍下一代戰機計畫F/A-XX。

川普提到F-35時說：「我們正為F-35進行升級，只是簡單的升級；但我們同時也在打造一款我打算稱為F-55的新機型。這會完全提升一個檔次，且會配備雙發動機，因為F-35只有一具發動機。我不喜歡單發機型。」

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）認為，F-55不大可能是所謂F-35「雙發版」，因為改成雙發動機，F-35機身與眾多子系統近乎要「砍掉重來」，效益還不如重新設計新飛機。

洛馬總裁兼執行長泰克萊特（Jim Taiclet）今年4月時曾提及F-35的升級潛力，指出若導入為F-22與F-47研發的技術，升級後的F-35具備8成F-47的性能，成本僅為F-47的一半，並形容這猶如F-35的「法拉利版」。

至於川普所說的「超級F-22」，應是指美國空軍目前正針對部分現役F-22機隊進行升級，以延長服役期至2040年代。F-22升級包含新的紅外線感測防禦系統（IRDS,提供360度全方位各種偵測和威脅預警能力）、匿蹤構型的副油箱等。

「戰區」新聞網認為，川普口中的F-55有可能就是研發中的美國海軍的匿蹤6代機F/A-XX。這項計畫仍在五角大廈與白宮檢視；有報導指F/A-XX恐會推遲3年，甚至不排除取消。

路透社日前引述知情人士披露，雖然美國海軍希望盡快發出合約，但五角大廈一些官員鑒於工程與產能問題，想把計畫延後多達3年。F/A-XX計畫是2030年代部署新一代艦載匿蹤戰機，以取代美國海軍日益老化的F/A-18機隊。

「戰區」網站指出，還有一個可能就是川普口中這個F-55根本就是個不存在項目，而且可能性還不低。

川普講軍武時「無中生有」不乏前例，像他2018年宣布交付「F-52與F-35戰機」給挪威，當時川普很可能是把挪威訂購52架F-35一事弄混搞錯。川普講錯戰機另一例，是用「肉眼看不到」來形容匿蹤戰機。

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