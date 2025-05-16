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「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

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「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與FBI前局長柯米（右）。資料照片。美聯社
美國總統川普（左）與FBI前局長柯米（右）。資料照片。美聯社

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）15日指控聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）呼籲「暗殺」川普總統，並表示聯邦執法部門已針對這項「威脅」展開調查。

國會山報報導，柯米是川普的長期政敵。當天稍早，他在Instagram上發布一張照片，可見沙灘上的貝殼排成「8647」這組數字。

路透報導，在美國，數字86可以當成動詞，表示將醉酒或行為不檢的人趕出酒吧。47則是第47任總統川普的代號。一些川普支持者認為8647這組數字代表要以暴力手段（包括暗殺）將川普趕下台。

諾姆晚間在社群媒體平台「X」寫道，「身敗名裂的FBI前局長柯米剛剛呼籲暗殺川普總統」。她補充指出，「「國土安全部和秘勤局正在調查這一威脅，並將採取適當行動」。

柯米當晚刪除該則貼文，並且在新的貼文中澄清，自己並無意呼籲暴力，也未意識到外界會如此解讀，「我稍早發布一張今天在海灘散步時看到的一些貝殼照片，我以為這是一條政治訊息，我沒想到，有些人會把這些數字與暴力聯繫起來」。

柯米表示，「我從未有過這樣的念頭，但我反對任何形式的暴力，因此我刪除該貼文」。

FBI 川普 美國

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