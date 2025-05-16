FT：川普政府也考慮將長鑫存儲列入黑名單
英國金融時報引述知情人士報導，川普政府計劃把多家大陸半導體公司列入出口黑名單，但有官員希望延後發布，以免影響美中促成長期貿易協議的進展。
知情人士透露，美國商務部已擬妥一份將大陸中納入所謂的「實體名單」的清單，其中包括記憶體大廠長鑫存儲。
知情人士表示，商務部負責出口管制的工業與安全局（BIS）已擬定草案，也打算把中芯國際和長江存儲旗下的多家子公司納入名單。中芯和長江存儲本身已在實體清單上。
不過，這時機相當敏感。美中上周末在日內瓦才達成的貿易協議，雙方同意在未來90天內互相調降關稅，為達成更廣泛的貿易協議鋪路。
對中國主張強硬的鷹派人士始終主張制裁長鑫存儲，這家公司正迅速擴大其在全球DRAM記憶體市場的占有率，同時也積極投入高頻寬記憶體（HBM）技術的開發，而HBM是推動人工智慧（AI）模型運作的關鍵技術。
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