聽新聞
0:00 / 0:00
美眾議員提晶片安全法 防先進晶片流入大陸
眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和跨黨派眾議員15日提出「晶片安全法案」（Chip Security Act），防止先進美國人工智慧（AI）晶片落入中國共產黨之手。
美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會15日發出新聞稿指出，穆勒納爾連同首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議員克勞福（Rick Crawford）、福斯特（Bill Foster）、高特海默（Josh Gottheimer）、休曾格（Bill Huizenga）、拉胡德（Darin LaHood）和劉雲平（Ted Lieu）提出晶片安全法案。
新聞稿指出，有許多證據顯示美國的晶片有可能透過空殼公司輸入到中國大陸，而這些晶片被用於強化中國共產黨的軍隊、監控裝置和AI主導地位。
穆勒納爾表示，中國共產黨長期利用美國出口控制執行系統的漏洞，透過空殼公司和走私網絡來取得敏感的美國科技，「這置美國的國家安全和AI領導地位於風險之中」。
新聞稿指出，晶片安全法案如果通過，未來將要求先進AI晶片配有地點驗證，確保晶片不會輸入到未授權的地區，落入美國對手的手上。
此外，法案也要求建立強制回報機制，若受管制的晶片與授權的地點不符，或已轉移至申請文件中未指定的使用者，晶片業者必須通報。
新聞稿指出，法案將確保先進晶片不會落入美國對手手中，被用於武器和監控科技之上，防止這些武器被拿來對付美軍；同時，法案也將保護美國工作機會和創新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言