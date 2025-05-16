美眾議員提晶片安全法 防先進晶片流入大陸

眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和跨黨派眾議員15日提出「晶片安全法案」（Chip Security Act），防止先進美國人工智慧（AI）晶片落入中國共產黨之手。

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會15日發出新聞稿指出，穆勒納爾連同首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議員克勞福（Rick Crawford）、福斯特（Bill Foster）、高特海默（Josh Gottheimer）、休曾格（Bill Huizenga）、拉胡德（Darin LaHood）和劉雲平（Ted Lieu）提出晶片安全法案。

新聞稿指出，有許多證據顯示美國的晶片有可能透過空殼公司輸入到中國大陸，而這些晶片被用於強化中國共產黨的軍隊、監控裝置和AI主導地位。

穆勒納爾表示，中國共產黨長期利用美國出口控制執行系統的漏洞，透過空殼公司和走私網絡來取得敏感的美國科技，「這置美國的國家安全和AI領導地位於風險之中」。

新聞稿指出，晶片安全法案如果通過，未來將要求先進AI晶片配有地點驗證，確保晶片不會輸入到未授權的地區，落入美國對手的手上。

此外，法案也要求建立強制回報機制，若受管制的晶片與授權的地點不符，或已轉移至申請文件中未指定的使用者，晶片業者必須通報。

新聞稿指出，法案將確保先進晶片不會落入美國對手手中，被用於武器和監控科技之上，防止這些武器被拿來對付美軍；同時，法案也將保護美國工作機會和創新。