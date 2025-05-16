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川普訪中東簽AI大單引發美政府內部分歧 傳台積電阿聯廠牽扯其中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在卡達杜哈烏代德空軍基地向軍人發表講話前，微笑站在一台MQ-9死神無人機前。美聯社
美國總統川普15日在卡達杜哈烏代德空軍基地向軍人發表講話前，微笑站在一台MQ-9死神無人機前。美聯社

彭博資訊15日獨家報導，美國總統川普在中東出訪期間簽署一系列人工智慧（AI）合作協議，卻在政府內部引發爭議。部分對中國大陸立場強硬的官員愈發憂心，這些協議可能將美國的國安與經濟利益置於風險之中。而外媒早在2024年9月即揭露，台積電計畫在阿拉伯聯合大公國設廠，這項計畫也成為最新的爭議焦點。

川普團隊已協助沙烏地阿拉伯與多方達成協議，購買輝達（Nvidia）與超微（AMD）製造的數萬顆AI晶片。消息人士指出，運往阿聯的AI加速器總數可能超過一百萬顆，主要用於與美國企業有關或由其主導的計畫。

但知情官員透露，一些高階政府成員擔心，華府未設下足夠防範機制，來阻止這些晶片最終落入中國手中。考量中國與波斯灣地區的長期連結，他們正試圖放緩交易進程。

這些官員指出，儘管美方與阿聯及沙國簽署的協議中，確實包含禁止中國企業取得晶片的「原則性措辭」（high-level language），但條款缺乏法律約束力，且細節尚未明確，不宜貿然公布協議內容。

報導進一步指出，白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）正協助主導談判。不過對中國態度強硬的美方人士，對薩克斯願意考慮波斯灣領袖提出的部分建議感到警惕，認為這些提案存在明顯的國安風險。這些有爭議的內容目前並未納入任何中東雙邊協議中。 

此外，知情人士透露，在川普出訪前與阿聯官員的一次會面中，薩克斯對阿聯設立台積電生產基地一事持開放態度。阿聯一直渴望擁有台積電的先進製程產能，並希望美國政府支持此計畫，作為整體晶片合作協議的一部分。

據悉，川普政府內部的鷹派官員對此高度警惕，認為台積電在阿聯設廠可能帶來嚴重風險。考量阿聯與北京之間的關係，支持阿聯在本土生產AI晶片的計畫，恐將引發不必要的國安疑慮，尤其在未來政治聯盟若生變的情況下更形敏感。 目前的中東協議尚未包含台積電設廠內容，但相關討論仍在進行。台積電方面拒絕置評。

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