油價重挫2%！川普說與伊朗接近達成核協議 金價強彈2%

國際油價周四（15日）連續第二日下跌，川普關於美伊談判取得進展的言論引發了對供應激增的擔憂；黃金上漲，因為美國經濟數據導致市場對聯準會降息的預期升溫。

油價連二黑

油價周四連續第二天下跌，此前美國總統川普表示，美國與伊朗針對伊朗核計畫問題上的談判正在取得進展。如果雙方達成協議，本已瀕臨過剩的市場將迎來更多石油供應。

布蘭特原油7月下跌下跌2.4%，收於每桶64.53美元；西德州中級原油（WTI）6月期貨下跌2.4%，收於每桶61.62美元。

分析人士指出，如果對伊朗的所有制裁被解除，將有大量原油湧入全球市場。這一進展將使得原本已石油輸出國組織與盟國（OPEC+）增產速度比預期更快、以及美國與主要貿易夥伴之間的談判影響需求前景而承壓的市場情緒進一步走弱。

麥格理的全球石油天然氣策略師Vikas Dwivedi表示：「為了繼續壓低油價，川普希望與伊朗達成協議。」「目前的對話趨勢意味著可能最早在今年達成協議。」他預期，達成協議可能使每日原油供應增加20萬至30萬桶。此外，伊朗的原油出口已在成長，4月達到每日約170萬桶。

經濟數據推動金價走高

黃金價格周四上漲，因最新公布的美國生產者物價指數（PPI）意外出現五年來最大降幅，支撐聯準會今年降息的展望。另一項數據顯示，4月份美國零售銷售幾乎沒有成長。數據刺激美債殖利率下跌，利率交換合約交易員提高押注聯準會降息，這有利於非孳息資產黃金的表現。

現貨金價15日收盤上漲1.98%，報每英兩3240.10美元。

不過，黃金價格仍較上個月創下的歷史高點回落，原因是在美中貿易緊張局勢緩解、市場風險偏好情緒升溫後，避險需求減弱。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，黃金多頭部位可能仍有進一步被平倉的風險。他指出，金價應在每英兩3,050至3,150美元附近獲得支撐，但如果該支撐失守，「黃金可能面臨更深一步回檔至2,950美元」的風險。