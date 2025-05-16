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紐時：FBI解散特偵組 川普政府接連整肅廉政機關
紐約時報15日報導，根據知情人士透露，聯邦調查局（FBI）正解散一支專責調查國會議員與聯邦政府官員舞弊行為的小組，正值川普政府試圖取消或邊緣化負責處理公共貪腐案件的單位之際。
這個小組類似台灣，同樣已遭解散的特偵組。了解內情人士表示，該小組成員可能會被重新指派，甚至可能轉而從事移民相關工作；其原本的職責也預計會併入FBI華盛頓分站的另一個貪腐調查單位。
知情人士還指出，該分局負責刑事事務的特別探員——他最近正負責調查拜登政府的綠能補助計畫——也被迫離職。
這些舉措是FBI局長帕特爾（Kash Patel）迄今為止最激烈的措施之一，恐將削弱FBI執行其核心任務之一的能力：主導重大公共貪腐調查。此舉延續了美國司法部公共廉政單位的瓦解趨勢。據知情人士指出，該單位人力自去年秋季起已從20多名人員銳減至目前僅存4至5名檢察官的規模。
川普重返白宮後，已採取一系列行動，削弱聯邦執法機構追究權勢人物責任的能力。他赦免政治盟友、開除起訴國會暴動參與者的檢察官，並支持撤銷對紐約市長亞當斯（Eric Adams）的賄賂指控，導致辦案檢察官辭職。
FBI發言人尚未對置評請求做出回應。
一位了解決策過程的FBI官員表示，該單位的解散並非旨在限制未來調查；相關案件將分派給其他團隊處理。該名原負責人則選擇返回FBI反恐部門擔任職務。
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