聽新聞
0:00 / 0:00
加薩走廊將成美國其中一州？川普：應接管建立「自由區」
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（GazaStrip）的戰事持續進行之際，美國總統川普今天說，他希望美國「接管」加薩並把當地變成「自由區」。
法新社報導，川普（Donald Trump）出訪中東國家卡達時表示：「我對加薩有著相當好的構想，那就是把當地變成一處自由區（freedom zone）。讓美國參與其中，使當地成為一處自由區。」
他還說：「如果美國能擁有並接管那裡、把它變成一個自由區，我會感到非常自豪。」
川普今年2月4日在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，曾提議美國「接管加薩」，並將當地的巴勒斯坦人安置到其他地方，把當地打造成「中東的蔚藍海岸」。
但當時川普這番關於加薩走廊未來的言論，引起世界各國領導人的批評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言