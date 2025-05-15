加薩走廊將成美國其中一州？川普：應接管建立「自由區」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（GazaStrip）的戰事持續進行之際，美國總統川普今天說，他希望美國「接管」加薩並把當地變成「自由區」。

法新社報導，川普（Donald Trump）出訪中東國家卡達時表示：「我對加薩有著相當好的構想，那就是把當地變成一處自由區（freedom zone）。讓美國參與其中，使當地成為一處自由區。」

他還說：「如果美國能擁有並接管那裡、把它變成一個自由區，我會感到非常自豪。」

川普今年2月4日在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，曾提議美國「接管加薩」，並將當地的巴勒斯坦人安置到其他地方，把當地打造成「中東的蔚藍海岸」。

但當時川普這番關於加薩走廊未來的言論，引起世界各國領導人的批評。