受移民政策所害？哈佛俄學者遭控走私 恐被驅逐出境

美國哈佛大學為躲避政治迫害而逃離俄羅斯的的科學家佩特卓娃今天透過律師表示，她因遭控將青蛙胚胎樣本走私到美國，面臨刑事指控，甚至可能被驅逐出境。

法新社報導，哈佛醫學院（Harvard MedicalSchool）31歲助理研究員佩特卓娃（Kseniia Petrova）今年2月從法國度假返美，隨即被美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）拘留。

根據2月16日提出的刑事訴訟，佩特卓娃在波士頓機場被海關人員攔下，據稱原因是她未申報行李中的生物樣本。她隨後獲告知其簽證被吊銷，並將被遣返回俄羅斯。

佩特卓娃的律師羅瑪諾夫斯基（GregoryRomanovsky）在發給法新社的電子郵件中證實：「當局確實試圖驅逐佩特卓娃。但她將有機會提出庇護申請，我們認為，當局不會很快就她的驅逐出境案件做出決定。」

根據起訴書，佩特卓娃告訴當局，她擔心自己一旦返俄，就會因參加政治抗議活動而被捕。

佩特卓娃14日從ICE被轉移至鄰近的路易斯安那州監獄。本案首次庭審訂於15日舉行。

自美國總統川普今年1月重返白宮以來，一直嚴厲打擊移民、加強驅逐行動，對象也包括接受高等教育的移民。

當局還對哈佛大學等多所頂尖學府實施補助凍結和其他處罰，此舉引發人們對學術自由遭侵蝕的擔憂。