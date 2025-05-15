戳破白宮謊言？傳獲沙國投資18兆 美媒曝：實際不到一半

美國總統川普在抵達沙烏地阿拉伯之前就表示，希望能向沙國官員爭取到1兆美元投資。雖然他與團隊未能達到這個目標，白宮宣稱已促成6000億美元投資，聽起來仍相當可觀。但根據紐約時報分析，實際不到一半。

根據「紐約時報」（The New York Times），白宮昨天宣布川普在沙烏地阿拉伯期間與沙國政府及企業達成價值6000億美元的投資協議。表面上看來數字相當驚人，但仔細研讀細節後發現白宮提供的細節模糊不清，且總額不到6000億美元的一半，許多計畫甚至早在川普重返白宮前便已啟動。

微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，即便在白宮宣布之前，川普在這方面的雄心就已經很難讓人當真了。沙國主權財富基金規模約9250億美元，且大部分已投入國內優先計畫。沙國會投資美國6000億美元的說法，在帳面上就已經令人難以置信了。

報導中指出，在這樣的背景下，「紐約時報」做了計算，發現白宮宣布的交易總額「約為2830億美元」，而非6000億美元，而且部分相關項計畫還是在拜登執政期間就已啟動。

更糟的是，「近期的歷史」讓人對現況更加懷疑。根據「紐約時報」報導，約8年前，川普曾宣稱他爭取到了沙烏地阿拉伯在美國的4500億美元投資，但實際金額只有920億美元，甚至不到歐巴馬第2任期總額的一半。