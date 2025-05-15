快訊

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

曾拋會談可能性...普亭缺席土耳其談判 川普嘴硬：本就不指望

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普15日在卡達杜哈參加1場企業圓桌會議時發言。美聯社
美國總統川普15日在卡達杜哈參加1場企業圓桌會議時發言。美聯社

俄羅斯總統普亭不會出席（15日）在土耳其舉行的俄烏戰爭會談，美國總統川普同日說，並不失望，且原本就不指望普亭會參加這場由普亭本人建議召開的會談。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指稱，普亭不會參加這場俄烏雙方直接進行的會談。該會談是由普亭11日先提議，旨在回應烏克蘭歐洲盟友10日向莫斯科發出的「不停火就制裁」最後通牒。

川普隨後在自創社群媒體真實社群發文，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基「現在就舉行會談！！！」

就是否對普亭將缺席前述會談感到失望，川普15日在訪問卡達時對媒體答道，原本就「沒指望」普亭會參加。

川普說，「不，我沒指望。我那時其實是講，『要是我沒要去，那他為何要去？』因為我本來就沒要去，我沒打算去。我是有可能會去，但我沒打算去。而且我的意思是，『如果我不去，那我不覺得他會去』。而事實證明的確是這樣」。川普還說，「要是我沒在那，我不認為普亭有可能會去」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，川普此前屢屢提出赴土耳其參與俄烏會談的可能性，儘管15日做出前述發言，但可能是為了挽回面子，他當天仍又一次保留出席的選項。他補充說，「我正考慮去；如果發生什麼事，如果合適，我周五（16日）會去」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

俄烏在土耳其直接談判 普亭未列出席名單 法總統提1觀察

「絕不能分裂」德國總理挺烏 呼籲歐美統一立場

還沒開始就涼了？普亭與川普都不會前往土耳其參與俄烏和談

相關新聞

俄烏戰爭的內幕故事：2020年就註定普丁將下令入侵烏克蘭

當對烏克蘭的攻擊從「可能」轉為「大概會發生」的時刻，正好被兩個事件所框定：首先，是克里姆林宮在二○二○年初意識到，所有試圖改變烏克蘭向西方靠攏的努力都已經失敗；接著，是澤倫斯基在二○二一年三月，決定讓烏克蘭參與包括黑海在內的主要北約軍事演習。

曾拋會談可能性...普亭缺席土耳其談判 川普嘴硬：本就不指望

對俄羅斯總統普亭不會出席（15日）在土耳其舉行的俄烏戰爭會談，美國總統川普同日說，並不失望，且原本就不指望普亭會參加這場...

俄烏在土耳其直接談判 普亭未列出席名單 法總統提1觀察

俄羅斯總統普亭日前喊話俄烏雙方15日在土耳其伊斯坦堡舉行「直接談判」，商議停火領土議題，為持續逾三年的俄烏衝突帶來和平曙...

「絕不能分裂」德國總理挺烏 呼籲歐美統一立場

德國總理梅爾茨14日表示，西方國家在烏克蘭戰爭議題上，針對俄羅斯的立場絕不能分裂，並呼籲歐洲和美國採取統一立場。

俄烏領袖會面破局 普丁未列入談判名單

（德國之聲中文網）克里姆林宮週三（5月14日）宣布，俄羅斯將由強硬派的總統顧問梅丁斯基（Vladimir Medinsky）和副國防部長福明（Alexander Fomin）領團，參加俄烏之間的直接和平談判。

澤倫斯基期待落空！ 普丁不出席停火談判

俄羅斯與烏克蘭雖將首度進行停戰談判，但俄羅斯總統普丁不會出席！俄、烏雙方將於15日於土耳其進行首度直接面對面停戰談判，雖然烏克蘭總統澤倫斯基曾邀請普丁，但最後是由總統顧問梅迪斯基代表出席。俄、烏先前是透過美國間接談判，但遲遲無法停戰，讓西方近日出面威脅，不排除擴大金融制裁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。