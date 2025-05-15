恐淪詐騙受害者？川普政府再出手 撤拜登政府「限制個資販售」提案
根據今天公布的聯邦公報（Federal Register），美國消費者金融保護局（CFPB）正在撤回前拜登政府的一項提案，這項提案大幅限制資料仲介商販售美國民眾的個資。
路透社報導，消費者金融保護局也撤回其他提案，包括擴大對數位支付新技術（例如加密貨幣）的消費者保護範圍，以及禁止在消費者金融產品附屬細則中出現特定條款的規定。
美國消費者聯盟旗下刊物「消費者報導」（Consumer Reports）發布新聞稿指出，當局撤回規範資料仲介商的提案將讓消費者「更容易成為詐騙和身分竊盜」的受害者。
美國總統川普今年大規模削弱消費者金融保護局，起初打算完全關閉這個機構，隨後又宣稱只需現有人力10%，即可以應付其法定義務。
而消費者金融保護局大幅裁員計畫目前已暫停，等待聯邦法院的裁決結果。
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