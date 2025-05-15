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沒發3000元給連署人 馬斯克政治行動委員會挨告

中央社／ 威明頓市14日綜合外電報導
馬斯克的政治行動委員會在去年美國大選期間承諾，若搖擺州登記選民簽署請願書或推薦其他選民，將提供報酬作為回報，但最後沒有依約發錢。（路透社）
馬斯克的政治行動委員會在去年美國大選期間承諾，若搖擺州登記選民簽署請願書或推薦其他選民，將提供報酬作為回報，但最後沒有依約發錢。（路透社）

根據一項擬議的聯邦集體訴訟，馬斯克的政治行動委員會在去年美國大選期間承諾，若搖擺州登記選民簽署請願書或推薦其他選民，將提供報酬作為回報，但最後沒有依約發錢。

馬斯克（Elon Musk）的美國政治行動委員會（America PAC）最後協助共和黨籍總統候選人川普擊敗民主黨對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）勝出。

在去年11月大選競選期間，馬斯克向被視為可左右選情的7個關鍵州的選民提議，如果在支持美國憲法的請願書上連署可獲得47美元，之後將金額提高到100美元（約新台幣3017元）。他還向登記選民承諾，如果推薦這7個州的選民簽署請願書，也可獲得報酬。

路透社報導，這3名原告為賓州、內華達州與喬治亞州的居民，他們聲稱美國政治行動委員會違反合約，沒有支付全額費用。這起訴訟是8日在費城提起，尋求代表所有簽署或推薦某人簽署請願書但卻沒有收到全額費用的人。

身為全球首富的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，沒有立即回應路透社的置評要求。

他的美國政治行動委員會也承諾，每天將送出100萬美元給簽署請願書支持憲法保障言論自由與擁槍權的連署人。另一起擬議的集體訴訟則聲稱，這項發錢活動是詐騙。

報酬 美國大選 馬斯克

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