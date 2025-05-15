川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

美國總統川普15日還在卡達進行訪問，但他在當地提到，他與蘋果執行長庫克間曾有一段對話，他告訴庫克說，他不希望蘋果到印度設廠。川普並表示，這場對話的結果，就是蘋果將會增加在美國的製造。

彭博資訊報導，川普15日在一場與卡達商界領袖的活動上談到他與庫克的對話：「我告訴他，我不希望你（庫克）在印度建廠。」

此外，川普也說到，印度政府已向美國提出了一套協議，願意不對美國產品收取任何關稅。

川普並未透露這項協議的更多細節，印度政府也尚未對川普此最新說法做出任何回應。