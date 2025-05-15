開第一槍！ 美教會拒南非收容難民

成千上萬等待多年的難民仍等待被安置。美國聖公會(The Episcopal Church)週一宣布，對於川普政府優先收容南非白人的做法感到不解，因此出於對種族正義的堅持，不會再配合美國政府安置難民。聖公會移民事工部是美國10個全國性難民安置機構之一，去年曾協助安置約5,400名難民。

收容機構遭到裁員

據《華盛頓郵報》報導，聖公會宣布，出於對種族正義與和解的堅定承諾，將終止與聯邦政府的難民安置協議，而且不會安置稍早抵達美國的南非白人，對此，白宮與副總統范斯則提出批評。聖公會主教羅伊表示，該教會參與多年的美國難民接納計畫(U.S. Refugee Admissions Program)自今年一月起已全面停擺，期間未接收到任何難民，數百名工作人員更被裁員。

不過數週前，川普政府又通知教會，根據聯邦補助條款，教會需負責安置這批南非白人。羅伊指出，聯邦政府以出人意表的方法挑選這些南非白人，給予他們優於其他在難民營或危險環境中等待多年的難民所獲得的待遇，因此教會決定不予配合。

南非白人佔人口少數

據《新聞周刊》報導，此舉受到外界質疑，認為讓南非白人跳過全球成千上萬等待多年的難民搶先被安置實屬不公。羅伊也強調，許多其他難民，包括遭受迫害的基督徒，如今正面臨重大威脅，卻被美國拒之門外。

羅伊表示，「出於教會對種族正義與和解的堅定承諾，以及我們與南部非洲聖公會的歷史淵源，我們無法採取這項行動。我們已決定在會計年度結束前，將終止與聯邦政府的難民安置補助協議。」



「紐約移民研究中心」研究員阿普比表示，諸如聖公會移民事工部等宗教組織，在協助難民融入美國生活方面確實扮演了關鍵角色。

教會仍將支持難民 南非白人主要為荷蘭與法國殖民移民的後代，在南非約6,200萬人口占約270萬人，該國超過80%為非洲裔。

白宮副發言人凱利表示，「這些南非白人歷經難以言喻的恐懼，他們與過去幾屆政府接納的數十萬名難民一樣，同樣值得被安置。」羅伊補充表示，教會將會尋求其他方式繼續支持難民。

川普表示，南非白人為荷蘭裔後代，在南非遭受種族歧視，但南非政府否認此說法。川普本週一還宣稱，南非正在發生一場種族滅絕，不過，他未提出任何證據。

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