快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

川普政府扭轉公衛規定 削減飲水添加有毒化學物限制

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普政府今天採取行動，削減對飲用水中幾種有毒「永久性化學物質」的限制，扭轉了曾被譽為具有里程碑意義的公共衛生勝利局面。

法新社報導，美國環境保護署（The EnvironmentalProtection Agency）表示，對全氟烷基化合物（PFAS）的限制有4種將會取消，僅保留2種最惡名昭彰化合物的最大污染物濃度（MCL）限制。

全美至少有1.58億人的飲用水受到全氟烷基化合物的污染，這些物質會在人體內累積，即使含量很低也會導致癌症、出生缺陷、生育能力下降和行為障礙。

最初的規定是由時任總統拜登政府於2024年4月實施，被認為是對數十年來業界欺騙和政府不作為的遲來回應。

但根據美國環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）宣布的變更內容，這些限制現在將僅適用全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），這兩種傳統化學物質過去用於鐵氟龍不粘鍋、3M的Scotchgard等織物保護劑以及滅火泡沫等產品。

環保署也將這兩種化學物質的合規期限從2029年延長至2031年，並停止此機構評估PFAS化學混合物的累積風險。

彰化 環保署 美國

延伸閱讀

川普CALL訊到！台股挑戰重回多頭 00905領漲27.66%、0050、00692緊跟

謝金河：從財報選好股 川普、匯率衝擊已減弱

沒通膨？川普要降息鮑爾又挨罵 網保守：5、6月才見真章

通膨降溫⋯川普又開罵鮑爾！網不看好：關稅沒談完不會降息

相關新聞

川普6000億沙國大單有灌水嫌疑？紐時：實際不到一半 也有美企出資

紐約時報報導，白宮宣稱總統川普在沙烏地阿拉伯促成6000億美元投資，但實際清單顯示金額僅約2830億美元。部分交易在川普...

為加薩兒童發聲！美冰淇淋品牌創辦人亂入衛生部長聽證會 被驅逐

美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's聯合創辦人、長年參與進步派活動的柯恩被逐出聯邦參議院聽證會後告訴法新社，他今...

美國小費文化爭議 激發反小費風潮

伊利諾州埃文斯頓(Evanston)市一家韓裔拉麵店，有名非裔男子支付19.89元餐費，未留小費，老闆不滿，尾隨該男子大...

川普政府扭轉公衛規定 削減飲水添加有毒化學物限制

美國總統川普政府今天採取行動，削減對飲用水中幾種有毒「永久性化學物質」的限制，扭轉了曾被譽為具有里程碑意義的公共衛生勝利...

跟川普緊張關係未解？傳美國反對邀澤倫斯基參加6月北約峰會

烏克蘭媒體14日報導，美國反對邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加將於6月24日至25日在海牙舉行的北約峰會。

美台合作如何重新定位？ 美智庫：川普對理念無感 應重視務實互利

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）以「美國與台灣是否能推動共同願景？」為題的專文指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。