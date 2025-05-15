川普政府扭轉公衛規定 削減飲水添加有毒化學物限制

美國總統川普政府今天採取行動，削減對飲用水中幾種有毒「永久性化學物質」的限制，扭轉了曾被譽為具有里程碑意義的公共衛生勝利局面。

法新社報導，美國環境保護署（The EnvironmentalProtection Agency）表示，對全氟烷基化合物（PFAS）的限制有4種將會取消，僅保留2種最惡名昭彰化合物的最大污染物濃度（MCL）限制。

全美至少有1.58億人的飲用水受到全氟烷基化合物的污染，這些物質會在人體內累積，即使含量很低也會導致癌症、出生缺陷、生育能力下降和行為障礙。

最初的規定是由時任總統拜登政府於2024年4月實施，被認為是對數十年來業界欺騙和政府不作為的遲來回應。

但根據美國環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）宣布的變更內容，這些限制現在將僅適用全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），這兩種傳統化學物質過去用於鐵氟龍不粘鍋、3M的Scotchgard等織物保護劑以及滅火泡沫等產品。

環保署也將這兩種化學物質的合規期限從2029年延長至2031年，並停止此機構評估PFAS化學混合物的累積風險。