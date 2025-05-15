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跟川普緊張關係未解？傳美國反對邀澤倫斯基參加6月北約峰會

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基4月15日出席與北約秘書長呂特的聯合記者會。路透 / NURPHOTO
烏克蘭總統澤倫斯基4月15日出席與北約秘書長呂特的聯合記者會。路透 / NURPHOTO

烏克蘭媒體14日報導，美國反對邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加將於6月24日至25日在海牙舉行的北約峰會。

烏克蘭真理報轉述，不具名北約消息人士告訴荷蘭廣播聯盟（NOS），北約成員國的外長當天在土耳其開會時，場邊正在討論可能邀請澤倫斯基參加今年峰會的議題，「北約消息人士稱，美國正反對澤倫斯基出席下個月的峰會。川普政府並不特別支持這個想法，部分原因是兩位領導人之間的緊張關係」。

一位消息人士告訴NOS，拒絕邀請澤倫斯基將是「荷蘭的外交災難，沒有發言人能夠辯解」。不過，NOS的消息人士也強調，距離北約峰會召開還有6週，情況可能會改變。

基輔獨立報指出，澤倫斯基出席2022年2月後的每一屆北約峰會，2022年線上出席，2023年的維爾紐斯峰會與2024年的華府峰會則是親自到場。如果此決定得到證實，將象徵自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，無論是實體或線上，澤倫斯基首次缺席北約峰會。

根據基輔獨立報引述的義大利安莎通訊社（ANSA）報導，幾乎所有盟邦都就此舉向華府表達了意外。峰會議程本身則仍然受到限制，據報是為了避免與川普發生爭議。ANSA指出，荷蘭已將形式縮減為單一會議，重點關注國防開支和聯盟的能力。

ANSA報導指出，今年北約海牙峰會邀請現僅發給日本、南韓、澳洲與紐西蘭等4個亞洲合作夥伴。

北約 澤倫斯基 烏克蘭

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