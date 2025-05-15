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川普6000億沙國大單有灌水嫌疑？紐時：實際不到一半 也有美企出資

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼出席於利雅德的沙美投資論壇。歐新社
美國總統川普13日和沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼出席於利雅德的沙美投資論壇。歐新社

紐約時報報導，白宮宣稱總統川普在沙烏地阿拉伯促成6000億美元投資，但實際清單顯示金額僅約2830億美元。部分交易在川普第二任前已經啟動，而多數協議內容模糊、時程不明朗，有一部分其實是美國企業投資沙國。

白宮13日宣布，川普中東行首站訪問沙國，期間與沙國政府及企業談成總額達6000億美元商業協議。

不過根據行政部門公布的合約清單，總金額不到對外宣布的一半，估計約為2830億美元，且尚不清楚是已承諾的既有投資，還是全新資金承諾。多數交易的時程也未說明，僅有部分被描述為多年期協議。

清單中有些協議實際上是美國公司對沙國項目的投資，而非僅是沙國單向對美國企業出資；其他協議則是沙國政府或企業向美國公司購買商品與服務。

紐時指出，包括谷歌甲骨文Uber等科技巨頭承諾投資800億美元在沙國與美國的「尖端轉型技術」。當中客戶關係管理龍頭賽富時（Salesforce）也被列為出資企業之一，但該公司早在今年2月就已宣布，計畫在沙國投資5億美元。

白宮還表示，多家美國建設公司將成為川普促成沙國投資案的受益者，為美方創造高達20億美元出口額，包括Hill International、Jacobs、Parsons與AECOM，但它們早在川普出訪前就已列為沙國現有及未來基礎建設項目的供應商。

白宮表示，這些交易是從美沙過往商業基礎上擴展而來。川普第一任期於2017年訪問沙國曾宣稱，為美國爭取到4500億美元的投資。不過，根據國際貨幣基金（IMF）前沙烏地任務主管、華府阿拉伯波斯灣國家研究院（AGSIW）訪問學者卡倫（Tim Callen）的後續分析，該數字被認為是嚴重誇大。

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