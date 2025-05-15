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任永力：美國恐需上演「特拉斯時刻」來解決赤字問題

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。歐新社
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。歐新社

資深匯市分析師任永力（Stephen Jen）原本看好川普政府上台後可以遏止美國失控的預算赤字，如今，他對美國政府仍然揮霍無度的財政政策感到失望，甚至懷疑美國可能需要上演一場像英國前首相特拉斯（Liz Truss）任內那樣的債市危機，才能逼使當局轉向。

任永力接受彭博電話訪問時說：「我承認現在顯然沒有走在正確的方向上，我也擔心接下來可能發生的情況。也許真得出現一場像特拉斯政府當時那樣的市場反撲，讓美國公債殖利率逼近甚至突破5%，才迫使所有人做出正確決定。」

特拉斯在2022年底下台，導火線是她試圖強行推出大規模減稅方案，卻未相對削減預算。此舉引發投資人反彈，紛紛拋售英國長天期公債，導致殖利率在短短幾天內飆漲逾150個基點。

川普口頭上雖強調要削減支出以壓低赤字，但由政府效率部（DOGE）主導的減支幅度至今仍相當有限，與政府正與國會協商的新一輪減稅計畫所造成的潛在稅收損失相比，可說是微不足道。

任永力說：「我在想，無論是政治人物還是一般大眾，也許壓根不去想像高負債和赤字的樣子，所以根本不會主動出手來避免災難；或者，他們要等到看到債市真正崩盤，才會有所警覺。」

就各項指標來看，美國當前的財政赤字都相當龐大。這兩年來，美國赤字超過國內生產毛額（GDP）的6%，在未經歷經濟衰退或戰爭的情況下，這樣的水準相當罕見。2023財政年度的赤字比率為6.2%，2024財年升至6.4%。

美國長天期公債殖利率近來已持續走高，隨著國會推動減稅計畫，投資人對美國債務規模激增的疑慮更升，10年期殖利率再度逼向5%。美國10年期公債殖利率周三漲到4.529%，2月來首次收在4.5%上方。

川普主導的經濟方案正於眾議院審議，共和黨國會領袖希望能在7月初前完成表決並送交川普簽署。

非營利的負責任預算委員會（Committee for a Responsible Budget）周三預估，眾院這項法案將讓美國債務總額再增加至少3.3兆美元，並使年度財政赤字到2034年突破GDP的7%。

任永力周二和Eurizon SLJ Capital 同事經濟學家 Joana Freire 聯名發布的報告中仍指出，DOGE有機會祭出具實質規模的撙節行動，最終可能達到5,000億美元；提高關稅帶來的進口稅收也可能再挹注3,000億美元。但報告指出，這些加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口，剩下的只能靠進一步削減開支解決。

任永力說：「光是警告大家可能會發生什麼事，或靠某些措施想避免災難，是不夠的。他們需要被市場教訓。」

川普 經濟衰退 美國

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