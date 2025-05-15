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美海岸防衛隊：與網戰部合作抵禦中共網攻海事設施

中央社／ 華盛頓14日專電
圖為美國海岸防衛隊一艘船艦，3月中旬停泊在巴拿馬運河入口附近的一個海軍基地。(歐新社)
圖為美國海岸防衛隊一艘船艦，3月中旬停泊在巴拿馬運河入口附近的一個海軍基地。(歐新社)

美國海岸防衛隊代理指揮官倫迪今天出席眾院聽證會，關切中共在網路空間威脅海事關鍵基礎設施，表示目前已與網戰司令部合作提升資安能力。他也提到，海岸防衛隊在印太的常設部署不因支援其他任務而改變。

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）為美國陸、海、空、陸戰隊之外的第5軍種，和平時期受國土安全部（Department of Homeland Security）管轄，使命包括海事安全、國防安全、海域執法等任務。

聯邦眾議院撥款委員會（House AppropriationsCommittee）下午舉行監督性質的聽證會，倫迪（Kevin Lunday）出席。

對於議員關切查緝中共利用美國港口進行非法的行動，倫迪表示，美國海岸防衛隊與國土安全部及情報機構密切合作，執行美國對非法或未經授權運輸的各項規定，特別是針對由國家支持，企圖將禁入貨物運入美國的行為。

他說，「我們關切中共的行動，無論是非法運輸禁入品，還是透過網路空間對我們的海事關鍵基礎設施構成威脅。」

倫迪表示，海岸防衛隊因此不僅與大西洋與太平洋區域的指揮官積極應對，也與其他單位合作提升港口關鍵基礎設施的資安能力，相關行動包括在網路作戰領域導入AI科技，與網戰司令部（U.S. CyberCommand）以及國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（CISA）合作。

美國運輸司令部（US Transportation Command）日前於國會指出，1月20日至4月8日期間共出動46架次軍機支援遣返移民任務。今天也有議員詢問海岸防衛隊抽調資源投入相關任務，是否影響印太部署。

倫迪說，海岸防衛隊在印太的常設部署沒有改變。不過，確實有作戰部署經他指示而進行調整。

他指出，這項調整涉及支援印太司令部（INDOPACOM）的「國家安全巡防艦」。在做出這項變動前，他已與印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）磋商。

海岸防衛隊的行動擴及全球，旗下有4萬2000名現役人員、7000名後備人員及8700名文職人員等。

美國在台協會（AIT）2021年與駐美代表處簽署海巡合作備忘錄，是美國前總統拜登任內美台簽署的首份備忘錄。時任AIT處長酈英傑（William BrentChristensen）表示，備忘錄將進一步正式化台美海巡長期密切合作的關係。

海委會去年舉辦「海線安全國際會議」，美國海岸防衛隊上校路易斯（Rachel Lewis）出席與談並受訪。美國現役上校在台公開接受媒體提問，十分罕見。

印太 網路 美國在台協會

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