史上最大筆！卡達砸2.9兆買210架波音 總理澄清「沒送川普飛機」

美國總統川普出訪中東行程14日來到第二站卡達，期間卡達國營航空公司同意向美國波音購入210架飛機，訂單總額高達960億美元（約台幣2.9兆元），川普盛讚這是波音史上最大飛機訂單。至於日前卡達送飛機風波，卡達總理兼任外交部長穆罕默德受訪時回應，這並非是送給川普的私人禮物，而是「政府對政府的交易」，倘若提議被認定違法就會撤回。

金融時報報導，白宮指出，卡達航空（Qatar Airways）已同意採購最多210架美國製波音787夢幻客機與777X飛機，並稱這是波音有史以來「最大宗的寬體機訂單」。目前尚未提供訂單的交付時程。

波音表示，這筆訂單包括130架787客機、30架777X客機，以及額外購買50架寬體飛機的選擇權。

川普在與卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）的簽約儀式上說：「恭喜波音，讓這些飛機飛出去吧。我只是想向你們表達感謝。」

這項消息也讓波音股價在14日盤中早段上漲1.5%。

同時，白宮表示，卡達也與美方在國防、能源與科技領域敲定其他數十億美元的協議，並稱川普拜訪期間與卡達談定總額超過2430億美元的經濟協議（約台幣7.4兆元）。

另一方面，川普準備收受卡達「贈送」價值4億美元747-8巨型噴射客機引發爭議。

對此，卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani）14日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示：「這是一項非常簡單的政府對政府交易」，並補充此事「仍在法律審查中」。

對於是否如川普在福斯新聞（Fox News）受訪時所稱，是有卡達官員主動提出協助，穆罕默德並未證實。

穆罕默德重申：「這是一項政府對政府的交易，與個人無關，無論是美方還是卡達方面。這是國防部與國防部之間的事務。」

同時，穆罕默德表示，最終而言，只要美國有需要，且在合法範圍內，卡達方面就會提供協助，但這不是因為他們想要從中獲得回報。

穆罕默德表示：「我們為什麼要在美國『購買影響力』？只要看看過去十年卡達與美國的關係就知道了。每當美國需要時，卡達總是在那裡，無論是打擊恐怖主義、撤離阿富汗，還是協助從世界各地釋放人質。」

穆罕默德提到，如果這項提議被認定為違法，「那當然」會撤回。他說：「我們不會做任何違法的事。如果這裡有什麼違法的成分，那會有很多方式可以隱藏這類交易，讓大眾無法察覺。但這是一項非常公開透明的政府對政府之間的交易，我不認為這有任何爭議。」