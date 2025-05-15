還沒開始就涼了？普亭與川普都不會前往土耳其參與俄烏和談

俄羅斯和烏克蘭15日可能在土耳其最大城市伊斯坦堡舉行3年多來的首次直接會談，但克里姆林宮證實普亭總統不會出席，曾表示考慮是否現身的美國總統川普據報也不會前往。

衛報報導，克宮14日晚間公告了俄方代表團的名單，並稱普亭將不會前往伊斯坦堡，與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談，拒絕了後者提出在土國舉行面對面會談以討論和平的大膽提議。

就在克宮宣布代表團成員名單後不久，一位美國官員表示，川普總統也將缺席這場會談。路透指出，儘管普亭從未證實自己將親自出席，但俄美兩國總統都不會到場，也降低了外界對俄烏戰爭出現重大突破的期望。

根據俄羅斯官媒衛星通訊社引述克宮官網消息報導，普亭簽署總統令，批准了俄羅斯代表團名單，團長由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）擔任，團員則包括副外交部長加盧津（Mikhail Galuzin）、副國防部長福明（Aleksandr Fomin）與俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）等。

強硬派的梅金斯基此前亦曾在2022年的唯一一輪俄烏直接談判擔任俄方團長。

衛報也指出，值得注意的是，克宮並未派出俄方2名最資深的外交官，即總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）與外長拉夫羅夫；烏沙科夫與拉夫羅夫曾參加在沙烏地阿拉伯舉行的俄美多次高層會談。