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「赴美生寶寶」即為公民？最高法院明首度聽證受矚目

中央社／ 紐約14日專電
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

以各種形式簽證或非法進入美國人士，在美誕生的嬰兒是否仍具有美國公民身分？美國最高法院明天將首度聽取川普政府提出裁定相關行政命令施行範圍的請求，9位大法官的意見將左右美國行之百年的人口政策。

美國總統川普（Donald Trump）首任期間曾拋出，在美出生即為公民並非憲法意涵的議題，但未採取實際行動。重回白宮的川普團隊這回有備而來，上任首日即提出限制出生公民權的行政命令，相關法律人士就位，準備說明挑戰美國施行超過百年公民政策的論述。

紐約時報（New York Times）報導，川普4月中得知最高法院將聽取口頭辯論時非常高興。他說：公民權議題長期被嚴重誤解，美國憲法第14條修正案賦予所有在美出生者公民權，但當時背景是為了奴隸。

川普強調，修正案不是讓觀光客到美國碰到一粒沙，突然就跑出公民身分，當時決定全是因為蓄奴因素。

多數美國憲法學者認為，100多年前，第14條修正案在南北戰爭後進入憲法，不是全導因於奴隸制。法院當時已認為修正案不僅讓奴隸的下一代成為公民，也包括所有誕生在美國境內的嬰兒。

移民政策與公民身分認定是川普吸引支持者的重要訴求，但自由派及公民權團體認為，出生公民權代表美國人身分認同，屬於立國精神一部分，兩造看法南轅北轍。

紐時報導，加州保守派法律學者伊斯特曼（JohnEastman）的論述符合川普的理論。911事件後，一名在阿富汗被逮捕並送往古巴關達那摩灣（GuantanamoBay）的男子，母親為沙烏地阿拉伯籍，在美出生，因具美國籍被送回本土，伊斯特曼因此長期關注出生權議題。

1898年，華裔人士黃金德因排華風潮被拒入境提出訴訟，最高法院判決確立美國境內出生者皆為公民。黃金德案也是挺出生權的律師及公民團體引用的重要判例。

明尼蘇達大學法學教授伍曼（Ilan Wurman）認為，仔細審視這起個案，歷史紀錄顯示最高法院當時沒有認定非法在美者誕下的嬰兒就是公民。川普有神秘力量推動改變政治成俗，將一般人認為難以見光的議題擺上檯面。

川普推翻憲法賦予在美出生者享有公民權的行政命令，遭馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州聯邦法院裁定暫緩執行，川普政府3月向最高法院提出州聯邦法院無權限制行政命令適用於全美，最高法院少見的迅速決定15日聽取各方意見。

川普 最高法院 美國公民

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