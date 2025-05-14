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川普政府引戰時法驅逐黑幫 法官首度裁准

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

賓夕法尼亞州一名聯邦法官今天裁定，美國可援引「外國敵人法」快速驅逐遭到指控的委內瑞拉幫派分子。看起來這是支持總統川普政府對此一1798年法律所持見解的法院裁定首例。

路透社報導，賓州西區聯邦地區法官海恩斯（Stephanie Haines）裁定，根據「外國敵人法」（Alien Enemies Act），川普有權宣布委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）為外國恐怖組織，將其成員驅逐，但她同時針對政府有時候於「數小時內」進行驅逐的作法予以批評。

海恩斯是川普首度執政期間任命的聯邦法官，她裁定川普政府必須於至少21天前通知可能遭驅逐人士並且給予他們聲明異議的機會，以避免非幫派成員誤遭驅逐。

法新社報導，川普3月援引鮮有人知的戰時法「外國敵人法」，將兩架飛機的疑似「阿拉瓜火車」成員送到薩爾瓦多一座高度設防監獄。美國上一次引用「外國敵人法」是在第二次世界大戰期間據以逮捕日裔美籍公民時。

不過援引這項法律驅逐移民的作法遭到最高法院和數個下級法院以缺乏正當程序為由而暫時擋下。

多位遭到驅逐委內瑞拉人的委任律師表示，他們的當事人不是「阿拉瓜火車」成員、不曾犯罪，在很大程度上只因身上的刺青而成為驅逐目標。

委內瑞拉 川普 恐怖組織

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