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不給面子？哈佛校長稱許多議題「立場一致」 川普再砍經費逾130億元

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國哈佛大學校長賈柏日前表示學校在許多議題上與總統川普的政府「立場一致」後，川普政府昨天宣布再度削減哈佛大學經費。 法新社
美國哈佛大學校長賈柏日前表示學校在許多議題上與總統川普的政府「立場一致」後，川普政府昨天宣布再度削減哈佛大學經費。 法新社

美國哈佛大學校長賈柏日前表示學校在許多議題上與總統川普的政府「立場一致」後，川普政府昨天宣布再度削減哈佛大學經費。

法新社報導，美國衛生及公共服務部（USDepartment of Health and Human Services）在一份聲明中表示，由於哈佛大學（Harvard University）存在嚴重的歧視問題，聯邦機構在上周宣布削減22億美元經費的基礎上，再停止提供4.5億美元（約新台幣136億元）的資金。

世界頂尖學府哈佛大學已將川普（Donald Trump）政府告上法庭，指控它試圖非法控制大學運作。

白宮在多個方面打擊美國大學，理由是這些學校的反猶太主義已不受控制，校方也須撤銷多元化計畫，而這些計畫旨在因應少數族裔受壓迫的歷史。

但賈柏（Alan Garber）12日在致教育部長麥馬洪（Linda McMahon）的信中堅稱，「我們在許多關鍵議題上立場一致」。

賈柏表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列後，「我們的社群經歷極其痛苦的一年」，因此啟動遍及全校的改革。

賈柏寫道：「那個學年的挑戰帶來建設性的改革和建議，目的在消除我們校園的反猶太主義與其他形式的仇恨。」

賈柏駁斥哈佛大學與任何政黨或意識形態結盟，但他認為校園需要更多元化的知識分子，並稱招收學生是基於「個人及其獨特之處」，而非族裔。

但川普的「聯合打擊反猶太主義工作小組」（JointTask Force to Combat Anti-Semitism）」昨天在聲明中，猛烈批評哈佛是「道德作秀與歧視的溫床」。

聲明中還說，哈佛大學本身調查校園動態發現，猶太學生遭受普遍的侮辱、人身攻擊和恐嚇。

聲明指出：「哈佛大學及領導階層因其監管下令人震驚的違規行為而染上汙點，他們將面臨一場艱鉅的戰鬥，以恢復其作為合法機構和學術卓越中心的聲譽。」

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