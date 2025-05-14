不怕川普報復？巴西出手重押北京 訪陸簽逾30項協定

巴西總統魯拉訪問中國大陸，雙方簽署了30多項協定，建立起更緊密的關係。外界憂慮美國總統川普可能為此懲罰巴西，他並未多加理睬。

魯拉14日表示，巴西不怕報復，他一直想改善與中國的關係，也想改進與其他國家和集團的關係。他在北京說：「巴西這邊不擔心美國的看法」。魯拉結束訪中行之際，理直氣壯地說道，中國與巴西攜手捍衛多邊主義、對抗保護主義。

魯拉13日與中國領袖習近平簽署多項協定，中國將投資於礦業、港口等交通基建，並要採購巴西航空工業（Embraer）的飛機，彰顯雙邊關係深化。這些協約反映魯拉想藉中國援助，改造巴西倚重原物料的經濟，同時也釋出迄今最強烈訊號之一，凸顯川普的保護主義威脅，未能勸阻這個南美最大經濟體繼續重押北京。

另外，被問到當前局面是否有利金磚集團打造共同貨幣時，魯拉回答說，巴西不想對抗美元，只是想尋找解決方法，讓貿易無須仰賴單一貨幣。川普去年底說，將要求金磚國家承諾，不會推動新的共同貨幣作為美元替代選項，否則將對這些國家課徵100%的報復性關稅。