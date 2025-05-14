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川普凍結補助脅迫配合聯邦移民執法 美20州提訴

中央社／ 波士頓13日綜合外電報導

由20個民主黨執政州組成的聯盟今天提起兩項訴訟，試圖阻止總統川普政府強迫他們支持聯邦的移民執法，否則就無法獲得數以十億計美元的交通、反恐和應對緊急狀況補助金。

路透社報導，這些州在羅德島州聯邦法院提起兩項訴訟，指控美國運輸部和國土安全部非法利用聯邦資金，強迫他們遵守共和黨籍總統川普的強硬移民政策。

主導這波訴訟的民主黨籍加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，此舉是川普「公然違法」威脅各州若不動用州內資源來支持聯邦的移民執法，他將撤銷用於改善道路和應對緊急狀況的聯邦資金。

邦塔在聲明中說：「他把這些與聯邦移民執法無關、卻與我們社區安全卻息息相關的資金當作籌碼。」

這些州認為，川普政府對補助經費附加移民執法條件，形同奪取國會對政府支出的決定權，實屬違憲。

美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在聲明中說，那些阻止聯邦政府執行移民逮捕的州不應獲得聯邦資金。她說：「激進的庇護派政治人物應該把美國人民的安全放在第一位，而不是犯罪的非法外國人。」

美國運輸部未立即回應置評請求。

川普 民主黨 移民 美國

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