快訊

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

撿回流浪三花「長大變女神級美貓」！百萬人直呼撿到寶：走出油畫的美人

涉嫌庇護無證移民 美國法官杜根遭起訴

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦大陪審團今天指控威斯康辛州法官杜根（Hannah Dugan）涉嫌對移民局幹員隱瞞1名移民。杜根先前已被控協助此無證移民逃避逮捕而遭拘留。

法新社報導，美國總統川普自1月入主白宮後兌現其競選承諾，全面打擊無證移民。川普此舉已導致與一些法院發生衝突，法院認為川普的措施並未遵循正當程序。

現年66歲的密爾瓦基郡（Milwaukee County）巡迴法官杜根，上個月因涉妨礙公務罪被捕，如果罪名成立將面臨最高5年監禁，此案引起全美軒然大波。

杜根被控在得知移民暨海關執法局（Immigrationand Customs Enforcement）幹員與其他聯邦官員試圖在走廊拘捕1名墨西哥籍人後，協助此人逃離法庭。

杜根被捕引發民主黨人強烈批評，有些共和黨人則予以讚揚。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）為逮捕杜根辯護，並警告那些可能窩藏非法移民的人：「我們會找到你們。」

起訴書描述這起4月發生在杜根法庭的事件，當時聯邦幹員欲逮捕移民佛羅雷斯－魯伊斯（EduardoFlores-Ruiz）時，法官「明顯不安，並表現出對抗與憤怒的態度」。佛羅雷斯－魯伊斯現年30歲，面臨輕罪指控。

起訴書稱，杜根護送佛羅雷斯－魯伊斯，讓他使用陪審團成員專用的門離開法庭，防止幹員接觸他。

本案刑事起訴書指出，佛羅雷斯－魯伊斯逃出法院大樓，但在試圖逃離執法人員時被捕。

杜根是於2016年被選為法官，預計在15日舉行的庭訊上拒絕認罪。

根據「紐約時報」，杜根的律師在聲明中表示：「杜根法官堅稱無罪，期待在法庭上得到平反。」

川普 移民 美國

延伸閱讀

結束華府行 龔明鑫盼美方政策助消弭「疑美論」

台灣廢核無助防衛韌性 藍高層 : 美已多次提醒賴政府

華爾街日報：川普關稅前後不一 美民眾難忍脫鉤代價

「非常好的提案」是這個？傳台灣年購600萬噸阿拉斯加天然氣 網：美國贏兩次

相關新聞

美中貿易休戰！日本憂關稅談判優先度下降 川普政府恐更強硬

美國與中國大陸12日宣布同意大幅下調各自的懲罰性關稅，緩和兩國的貿易戰，已於台灣時間14日12時起正式生效。共同社報導，...

想在電力設施搞鬼？大陸製變流器驚見可疑通訊模組

路透引述知情人士報導，美國能源官員在再生能源基礎設施發現其中安裝了不明通訊模組後，正重新評估中國大陸生產的設備可能構成的...

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

最新報告顯示，紐約市65歲以上的人口數量創下歷史新高，但與此同時，沒有穩定退休收入的長者也愈來愈多，不得不在晚年繼續工作...

美國6月移民排期公布 親屬移民第一優先前進85天

美國國務院13日公布2025年6月移民排期，其中親屬移民項目，第一優先中國出生和非中國出生皆前進85天；第二優先2-A類原地...

美國州稅地方稅 扣稅上限擬增至3萬元

根據美國眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)公布共和黨稅務法案細節，州稅與地方稅扣...

美國名校捐款將加稅 哈佛免學費優惠恐生變

哈佛大學(Harvard University)、賓州大學(University of Pennsylvania)曾宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。