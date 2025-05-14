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美中貿易休戰！日本憂關稅談判優先度下降 川普政府恐更強硬

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相石破茂4月17日於東京官邸回應記者提問。資料照片。路透
日本首相石破茂4月17日於東京官邸回應記者提問。資料照片。路透

美國與中國大陸12日宣布同意大幅下調各自的懲罰性關稅，緩和兩國的貿易戰，已於台灣時間14日12時起正式生效。共同社報導，就美中暫停關稅大戰對日美兩國往後談判的影響，有日本政府人士擔憂，「日本的優先順序可能會下降」。

日本曾是美國談判的首批國家之一，但共同社指出，繼美英兩國8日達成協議後，美中兩國也於12日就下調彼此的關稅達成共識。針對美中貿易休戰，日本政府內部有觀點認為，「迄今為止的談判已累積基礎，因此影響有限」。

儘管有日本政府相關人士指出，對中國大陸課徵145%的關稅「本身就是不合常理的數字，盡快談妥是意料之內的發展」，政府內部較多的分析也認為此事對日美談判的直接影響很小。然而，曾是全球經濟隱憂的美中摩擦有所緩和，對美國川普政府而言，對日讓步的必然性就會減弱。

日本外務大臣岩屋毅13日在記者會上表示，對於美中達成共識「基本上表示歡迎」，但另一名政府相關人士表達擔憂，指日本利用美中摩擦「漁翁得利的可能性降低」，對陸談判取得進展的美國可能會以更強硬的態度對待對日談判。

東京一直在尋求全面取消「對等」關稅、對汽車課徵的25%額外關稅，以及鋼鋁徵收25%關稅，但華府已表示，不會就全球10%基準稅率，或汽車及鋼鐵產品的關稅進行談判。共同社指出，日本以取消對汽車等基礎產業加徵25%關稅作為談判核心，預計不會一帆風順。

日本首相石破茂11日上電視節目，被問到日美何時達成共識時表示，美國暫停「對等關稅」加徵將於7月9日到期，「那將是大致目標之一」，但日本政府內也有意見認為，應力爭在6月的G7峰會上達成共識。

日本 美中 美國

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