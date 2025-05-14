美參院委員會少數黨報告：政府大刪癌症研究經費
美國聯邦參議院衛生委員會少數黨工作人員報告指白宮發動「對科學的戰爭」，稱總統川普政府在今年頭3個月大幅削減癌症研究資金，比去年同期減少31%。
法新社報導，這項由左翼聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）委託進行的分析今天公布，其中發現截至4月，至少有135億美元的衛生醫療資金遭終止，包括1660項補助金，同時有數以千計科研人員被解僱。
報告提到，國家衛生研究院（NIH）資金在今年頭3個月減少27億美元。
小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）領導的衛生及公共服務部對此展開反擊。
衛生及公共服務部在社群平台X表示：「桑德斯參議員所謂『對科學的戰爭』說法完全是謬誤。他的辦公室今天發布的報告是出於政治動機的歪曲事實，傷害了衛生及公共服務部數以千計敬業的公共衛生專業人員。」
衛生及公共服務部提到，在小羅勃甘迺迪領導下，「衛生及公共服務部正在精簡計畫、消除冗餘，最重要的是將黃金標準的科學列為優先」。
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