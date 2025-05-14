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川普擬收卡達餽贈飛機 國會民主黨凍結任命案抗議

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦參議院民主黨領袖今天宣布將擱置所有司法部政治任命，抗議總統川普收受卡達餽贈價值4億美元豪華飛機，多名國會共和黨人也表達關切，認為此舉恐構成安全風險。

航空巨擘波音公司（Boeing）簽約同意提供兩架新的空軍一號飛機以取代現有老舊機型，但川普多次抱怨進度延誤和成本超支。

就在川普等待波音公司延遲交付兩架新總統專機之際，卡達王室提出捐贈一架747-8型巨無霸噴射機。

路透社報導，川普昨天表示，他如果拒絕卡達餽贈波音747-8就是「傻瓜」。這架飛機將作為美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）使用，美國總統出訪世界各地時會搭乘空軍一號。

這架飛機最終將捐給川普的總統圖書館。

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天在國會發表演說指出：「這不僅是赤裸裸的貪腐，也是嚴重的國安威脅。」

舒默這次全面凍結人事任命案是他首度採取此舉，影響數十位候任官員，可能大幅延後他們在川普政府中走馬上任的時間。

美國憲法一項所謂「薪酬條款」（EmolumentsClause）禁止政府官員收受來自「任何國王、親王或外國國家」的禮物。

法新社報導，舒默要求司法部負責「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act, FARA）的部門「公布美國境內卡達外國代理人可能會讓川普或他的事業受益的所有活動」。

他問道：「這些改裝費用要讓美國納稅人負擔多少？是數千億美元？數億美元？還是數十億美元？」

他也要求政府說明，這架飛機對於已同意向波音採購的未來總統專機會有什麼影響。

這位資深的紐約民主黨人也要求曾擔任卡達政府說客的司法部長邦迪（Pam Bondi）在國會作證，說明她批准這項禮物的情形。

川普所屬的共和黨內部也出現質疑聲音。參院多數黨領袖圖恩（John Thune）向記者表示：「會有大量審查。這件事情會有很多很多問題，我認為會引來非常嚴重的質疑。」

長期批評卡達外交政策的共和黨籍參院商務委員會主席克魯茲（Ted Cruz）也向商業媒體CNBC表示，他對這項協議存有疑慮。

他說：「這架飛機構成重大間諜和監視風險，我們且看事態如何發展。」

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