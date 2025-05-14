美中貿易戰休兵奏效？川普支持度止跌回升 美民眾經濟憂慮緩解

根據路透／易普索在5月12日至13日的最新民調指出，美國總統川普的支持度小幅上升2個百分點，從42%增至44%，經濟治理的認同度則從36%上升至39%，美國民眾對於經濟衰退的擔憂也有所緩解。

川普第二任期初的支持度為47%，不過隨著一系列貿易戰後，支持度一度下滑至歷史新低，民眾尤其不滿經濟政策，專家也預測經濟衰退即將來臨。

不過，川普在近幾周緩和激烈的貿易措施，並且宣布調降對中國的關稅，股市也有所回溫。

根據這份民調，目前川普支持度為44%，不支持度為52%；相較同機構前一份民調，統計於4月25日至27日，當時支持度與不支持度分別為42%與53%。

在川普的經濟治理方面，認同度為39%，不認同度為52%，均相較前份民調有所緩和。

不過，儘管美國人對經濟衰退的憂慮有所緩解，但這種憂慮普遍仍存在。約有69%受訪者擔心經濟衰退，相較在4月16日至21日的76%有所減少；擔心股市的受訪者也從67%降至60%。

另外，這次有59%認為若今年經濟陷入衰退，應由川普負責；認為由拜登負責的比例則為37%。