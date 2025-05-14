「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

美國總統川普宣布，他將解除所有對敘利亞的制裁，宣稱現在是該國「前進」的時候，給予飽受多年破壞性內戰摧殘的敘利亞一個重振破碎經濟的關鍵開端。

半島電視台13日報導，正出訪中東的川普當天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的投資論壇上表示，懲罰措施已經達到「目的」，不再需要。

川普說，「我將下令終止針對敘利亞的制裁，以便給他們一個邁向偉大的機會，現在是他們發光發熱的時刻了，我們正把這些措施通通取消」

川普結束演講時，向大馬士革發出直接訊息，「敘利亞，祝好運，給我們展現一些非常特別的東西」。

半島電視台指出，川普的這項聲明標誌著華府對敘利亞的多年政策出現重大轉變。川普據報在利雅德提到敘國現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的臨時政府時表示，「有一個新政府上台，希望能成功穩定國家、維護和平」，

川普指出，國務卿盧比歐本週將在土耳其會見敘利亞外交部長希巴尼（Asaad al-Shaibani），並表示結束制裁的決定受到他與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（MBS）和土耳其總統厄多安的談話影響。

半島電視台阿拉伯語頻道當天稍晚報導，敘利亞資訊部的聯繫主任表示，夏拉將於14日在沙國會見川普。敘利亞國營的敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）報導，希巴尼對川普的聲明表示歡迎，稱此為「我們作為敘利亞人民，在經歷多年的毀滅性戰爭後，走向穩定、自給和真正重建的未來的關鍵轉折點」。