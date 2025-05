台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎

去年獲得美國國家圖書獎的小說「台灣漫遊錄」,今天獲得「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎。評審團高度讚賞作者楊双子與譯者金翎的敘事天賦及藝術用筆。

亞洲協會(Asia Society)中文圖書評論(ChinaBooks Review)年初以協會所屬美中關係中心主任、知名學者夏偉(Orville Schell)已故妻子為名設立圖書獎項,表彰華語圈具有影響力的英文著作,獎金1萬美元(約新台幣30萬元)。

楊双子著、金翎譯的「台灣漫遊錄」獲得首屆翻譯類文學獎,這是台灣漫遊錄去年底獲得美國國家圖書獎後,英譯本再次於美國獲獎。

獲獎評論指出,這本巨作結合細密的文字奇想與美食書寫的華美愉悅,並用殖民主義的深層體悟,及其對友情與愛情的影響來顛覆文本。

楊双子的敘事天賦在表面僅是漫遊記錄的背後,層層敘說故事;金翎的藝術譯筆將主角間的張力,在表面之下發揮得淋漓盡致。

入圍翻譯類文學獎的著作「房思琪的初戀樂園」,林奕含著、台灣譯者Jenna Tang譯,西西的「哀悼乳房」,美國漢學家費正華(Jennifer Feeley)譯,也獲得評審團高度讚揚。

翻譯類文學獎評審團均為著名作者與漢學家,包括主席陶健(Eric Abrahamsen)、郭小櫓、哈曼(NickyHarman)、哈金與林培瑞(Perry Link)。

非文學類獎得主為紐約時報(New York Times)記者黃安偉(Edward Wong)描寫家族離開中國的著作,「我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路」(At the Edge of Empire, A Family'sReckoning with China)。

亞洲協會為美國紐約著名智庫,在全球多處設有分支機構,除了研究亞洲國際事務,也長期觀察及推動亞洲各國文化,促進區域互動交流。