台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎

去年獲得美國國家圖書獎的小說「台灣漫遊錄」，今天獲得「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎。評審團高度讚賞作者楊双子與譯者金翎的敘事天賦及藝術用筆。

亞洲協會（Asia Society）中文圖書評論（ChinaBooks Review）年初以協會所屬美中關係中心主任、知名學者夏偉（Orville Schell）已故妻子為名設立圖書獎項，表彰華語圈具有影響力的英文著作，獎金1萬美元（約新台幣30萬元）。

楊双子著、金翎譯的「台灣漫遊錄」獲得首屆翻譯類文學獎，這是台灣漫遊錄去年底獲得美國國家圖書獎後，英譯本再次於美國獲獎。

獲獎評論指出，這本巨作結合細密的文字奇想與美食書寫的華美愉悅，並用殖民主義的深層體悟，及其對友情與愛情的影響來顛覆文本。

楊双子的敘事天賦在表面僅是漫遊記錄的背後，層層敘說故事；金翎的藝術譯筆將主角間的張力，在表面之下發揮得淋漓盡致。

入圍翻譯類文學獎的著作「房思琪的初戀樂園」，林奕含著、台灣譯者Jenna Tang譯，西西的「哀悼乳房」，美國漢學家費正華（Jennifer Feeley）譯，也獲得評審團高度讚揚。

翻譯類文學獎評審團均為著名作者與漢學家，包括主席陶健（Eric Abrahamsen）、郭小櫓、哈曼（NickyHarman）、哈金與林培瑞（Perry Link）。

非文學類獎得主為紐約時報（New York Times）記者黃安偉（Edward Wong）描寫家族離開中國的著作，「我逃離的帝國：從毛澤東到習近平，橫亙兩代人的覺醒之路」（At the Edge of Empire, A Family'sReckoning with China）。

亞洲協會為美國紐約著名智庫，在全球多處設有分支機構，除了研究亞洲國際事務，也長期觀察及推動亞洲各國文化，促進區域互動交流。