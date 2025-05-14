快訊

「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

度量瘋狂：精神疾病診斷標準有普世性嗎？

通勤族注意！台鐵「誤點10分全額退票」 新規6月23日上路

台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎

中央社／ 紐約13日專電

去年獲得美國國家圖書獎的小說「台灣漫遊錄」，今天獲得「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎。評審團高度讚賞作者楊双子與譯者金翎的敘事天賦及藝術用筆。

亞洲協會（Asia Society）中文圖書評論（ChinaBooks Review）年初以協會所屬美中關係中心主任、知名學者夏偉（Orville Schell）已故妻子為名設立圖書獎項，表彰華語圈具有影響力的英文著作，獎金1萬美元（約新台幣30萬元）。

楊双子著、金翎譯的「台灣漫遊錄」獲得首屆翻譯類文學獎，這是台灣漫遊錄去年底獲得美國國家圖書獎後，英譯本再次於美國獲獎。

獲獎評論指出，這本巨作結合細密的文字奇想與美食書寫的華美愉悅，並用殖民主義的深層體悟，及其對友情與愛情的影響來顛覆文本。

楊双子的敘事天賦在表面僅是漫遊記錄的背後，層層敘說故事；金翎的藝術譯筆將主角間的張力，在表面之下發揮得淋漓盡致。

入圍翻譯類文學獎的著作「房思琪的初戀樂園」，林奕含著、台灣譯者Jenna Tang譯，西西的「哀悼乳房」，美國漢學家費正華（Jennifer Feeley）譯，也獲得評審團高度讚揚。

翻譯類文學獎評審團均為著名作者與漢學家，包括主席陶健（Eric Abrahamsen）、郭小櫓、哈曼（NickyHarman）、哈金與林培瑞（Perry Link）。

文學類獎得主為紐約時報（New York Times）記者黃安偉（Edward Wong）描寫家族離開中國的著作，「我逃離的帝國：從毛澤東到習近平，橫亙兩代人的覺醒之路」（At the Edge of Empire, A Family'sReckoning with China）。

亞洲協會為美國紐約著名智庫，在全球多處設有分支機構，除了研究亞洲國際事務，也長期觀察及推動亞洲各國文化，促進區域互動交流。

文學類 美國 金翎

延伸閱讀

標普500指數收復今年失土 NVIDIA率科技股大漲

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

台灣製造=仿冒？ 學者揭宏碁創業初期遭誤解真相

報復華府對鋼鋁課稅 印度擬對美開徵關稅

相關新聞

偽裝中國調味料出口毒品 亞裔「大哥」被判18年監禁

橙縣亞裔男李皇軒（Hoang Xuan Le，音譯），日前因領導國際販毒集團將大批冰毒（methamphetamine）...

美中貿易戰休兵奏效？川普支持度止跌回升 美民眾經濟憂慮緩解

根據路透／易普索在5月12日至13日的最新民調指出，美國總統川普的支持度小幅上升2個百分點，從42%增至44%，經濟治理...

「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

美國總統川普宣布，他將解除所有對敘利亞的制裁，宣稱現在是該國「前進」的時候，給予飽受多年破壞性內戰摧殘的敘利亞一個重振破...

標普500指數收復今年失土 NVIDIA率科技股大漲

受貿易戰降溫所提振，美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二一連二日上漲，輝達（NVIDIA）等大型科技股推動美...

紐瓦克機場航班平均延誤101分鐘 美運輸部長怪拜登

發生在紐瓦克機場的大規模航班延誤情況12日持續，每個航班平均延誤時間超過100分鐘，聯邦航空管理局(FAA)將大延誤的原...

「種族滅絕」的受害者？首批獲庇護南非白人抵美

約50名南非白人今天抵達美國接受重新安置。美國總統川普（Donald Trump）以他們是所謂「種族滅絕」的受害者為由，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。