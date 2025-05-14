標普500指數收復今年失土 NVIDIA率科技股大漲

受貿易戰降溫所提振，美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二一連二日上漲，輝達（NVIDIA）等大型科技股推動美國股市收復今年以來跌幅，美國4月CPI數據顯示核心通膨連續三個月低於預期。

道瓊工業指數下跌269.67點，跌幅0.6%，報42,140.43點；標普500指數上漲42.36點，漲幅0.7%，報5,886.55點；那斯達克綜合指數上漲301.74點，漲幅1.6%，報19,010.09點。

費城半導體指數大漲3.2%，輝達大漲5.6%，超微（AMD）漲4%，台積電ADR漲3.8%。輝達和AMD將向沙烏地公司Humain提供晶片，用於人工智慧(AI)資料中心建設。彭博報導，川普政府正考慮允許阿拉伯聯合大公國進口超過100萬枚輝達先進晶片的協議。

與此同時，川普訪問了沙烏地阿拉伯，簽署了一項廣泛的經濟夥伴關系戰略和一系列商業協議。川普在利雅德舉行的美沙投資論壇上表示，股市「還會繼續大漲」，並預計「投資和就業將迎來爆炸式成長」。川普表示，沙烏地阿拉伯將對美國投資1兆美元。

此外，川普政府計劃全盤改寫AI半導體出口法規，摒棄拜登時代遭到美國盟友和輝達及甲骨文等企業強烈反對的政策。

美國基準10年期公債殖利率升至4.498%，周一報收於4.454%。

美國4月消費者物價指數年增率小幅回落至2.3%，是2021年初以來的低點，也低於市場所料。不過，投資人和分析師認為，現在判斷美國總統川普貿易政策會如何影響物價還為時過早。

美國銀行策略師表示，在上個月的反彈中大多錯過機會後，投資人可能被迫追趕由美中貿易休戰引發的漲勢。美中達成暫時大幅降低對彼此商品的關稅後，摩根大通調高美國經濟增速預估，並撤銷之前對美國經濟今年將陷入衰退的預測

周二的通膨數據和周一的中美貿易緩和之後，NFJ Investment Group基金經理人 R. Burns McKinney 說：「這確實讓Fed有能力在接下來的會議中關注雙重任務中的勞動力方面。」「如果從現在到年底，我們沒有看到通膨回升，並且貿易政策能夠帶來一些確定性，那麼Fed官員們就會重啟降息周期，不是因為經濟疲軟，而是因為通膨放緩代表經通膨調整後的聯邦基金利率仍具有限制性，而且還有下調的空間。」

聯合健康集團暴跌 17.8%，拖累道瓊指數，這家保險巨人發布年度業績展望，執行長也下台。

在標普 500 指數的 11 大類股中，有六個上漲，其中科技股漲幅最大，收漲 2.3%；醫療保健股跌幅最大，收跌 3%。

加密貨幣交易所營運商 Coinbase Global 大漲近 24%，該公司將於 5 月 19 日納入標普 500 指數成分股。

超過 90% 的標普 500 指數公司已公布財報，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）本周財報備受關注。

此外，多位Fed官員將在本周發表講話，主席鮑爾將發表講話。