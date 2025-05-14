聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳中東行收穫滿滿 輝達和超微都抱回大單
彭博資訊報導，輝達（Nvidia）13日宣布，未來五年將向沙烏地阿拉伯的AI公司Humain提供「數十萬」計的晶片，用於一個當地500 MW的資料中心。第一階段將包含1.8萬個GB 300 Grace Blackwell以及InfiniBand網路技術。
此外，Humain也宣布與AMD（超微）合作，未來五年將投入100億美元部署AI基礎設施。
輝達執行長黃仁勳在利雅得舉行的沙美投資論壇上宣布上述合作計畫。黃仁勳和蘇姿丰等美國科技大廠領導人，此時正隨美國總統川普在沙烏地進行訪問。黃仁勳表示，人工智慧需要大量電力，而能源資源豐富的沙烏地阿拉伯將能利用輝達的技術，推動在AI領域的新發展。
川普在沙國再度表示，黃仁勳是他的好朋友。
稍早華盛頓郵報報導，川普政府有意授權向中東兩家與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國的堡壘。
知情人士透露，川普政府準備要解除美國先前對中東地區出口先進晶片所設下的限制。
輝達股價在美股13日午盤時大漲逾6%；AMD漲逾4%，台積電ADR漲逾3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言