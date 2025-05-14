聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳中東行收穫滿滿 輝達和超微都抱回大單

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）13日宣布，未來五年將向沙烏地阿拉伯的AI公司Humain提供「數十萬」計的晶片，用於一個當地500 MW的資料中心。第一階段將包含1.8萬個GB 300 Grace Blackwell以及InfiniBand網路技術。

此外，Humain也宣布與AMD（超微）合作，未來五年將投入100億美元部署AI基礎設施。

輝達執行長黃仁勳在利雅得舉行的沙美投資論壇上宣布上述合作計畫。黃仁勳和蘇姿丰等美國科技大廠領導人，此時正隨美國總統川普在沙烏地進行訪問。黃仁勳表示，人工智慧需要大量電力，而能源資源豐富的沙烏地阿拉伯將能利用輝達的技術，推動在AI領域的新發展。

川普在沙國再度表示，黃仁勳是他的好朋友。

稍早華盛頓郵報報導，川普政府有意授權向中東兩家與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國的堡壘。 

知情人士透露，川普政府準備要解除美國先前對中東地區出口先進晶片所設下的限制。

輝達股價在美股13日午盤時大漲逾6%；AMD漲逾4%，台積電ADR漲逾3%。

川普 沙烏地阿拉伯 美國

延伸閱讀

將談石油、戰鬥機？外媒曝川普「中東行」著眼重大商業協議

總統府否認川普拋統一說 林沛祥批：根本「掩耳盜鈴」

黃仁勳現身沙國！出席沙美投資論壇 與川普、沙國王儲會面

大批媒體機場撲空 黃仁勳原來去了「這裡」

相關新聞

紐瓦克機場航班平均延誤101分鐘 美運輸部長怪拜登

發生在紐瓦克機場的大規模航班延誤情況12日持續，每個航班平均延誤時間超過100分鐘，聯邦航空管理局(FAA)將大延誤的原...

「種族滅絕」的受害者？首批獲庇護南非白人抵美

約50名南非白人今天抵達美國接受重新安置。美國總統川普（Donald Trump）以他們是所謂「種族滅絕」的受害者為由，...

乾淨能源科技企業考慮「棄美赴歐」 憂補貼資格遭川普取消

隨著川普政府考慮撤回對乾淨能源的資金補助，先前在前朝拜登政府任內獲得補助資格的乾淨能源科技公司，現在傳出正考慮離開美國。

共和黨人減稅砍預算 10年剝奪860萬人白卡

眾院能源委員會為減稅擬砍8800億元預算，撙節經費多源自俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費，以挹注4...

卡達送豪華客機 引發操守爭議 川普：不接受就太蠢

當世界各國領導人、遊說團體、企業高層試圖討好總統時，長期以來總統都會避嫌，避免被指控利用權力謀取私利，然而川普總統常常打...

砍白卡？共和黨有提改革 但未刪錢

共和黨高層希望趕在國殤紀念日(Memorial Day)假期之前通過川普政府的預算法案，眾院共和黨團正設法針對刪減白卡計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。